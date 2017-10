Atlético-MG, PSV e Barcelona de Guayaquil são confirmados na Florida Cup 2018

Atlético-MG conquistou a segunda edição da Florida Cup, em 2016 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

A organização da Florida Cup confirmou nesta terça-feira (3) as participações de mais três clubes para a edição de 2018 do torneio. Trata-se de Atlético-MG, vencedor em 2016; PSV, líder da Eredivisie (Campeonato Holandês) desta temporada; e Barcelona de Guayaquil, do Equador, semifinalista da Copa Libertadores 2017.

Os três clubes se juntam a Corinthians (líder do Brasileiro), Atlético Nacional (atual campeão da Libertadores) e Rangers (tradicional Glasgow Rangers, primeiro representante do Reino Unido), equipes divulgadas na semana passada.

Na Florida Cup 2018, que será realizada entre os dias 10 e 20 de janeiro, nos Estados Unidos, haverá confrontos apenas entre times de diferentes países, acentuando o perfil internacional da competição. Mais clubes serão anunciados nos próximos dias.

O Atlético-MG, que marcará presença no evento pela terceira vez, retornará com sua equipe principal. Em 2016, o Galo se sagrou campeão do torneio, após conquistar duas respeitáveis vitórias: 3 a 0 sobre o Schalke 04, da Alemanha, e 1 a 0 diante do Corinthians.

"É uma satisfação participar de mais uma edição da Florida Cup. Um torneio que abrange clubes de outros centros, que potencializa a marca do Atlético e que abre novos mercados. Tivemos grande receptividade nos dois anos que participamos, devido ao grande número de torcedores atleticanos nos Estados Unidos. Para nós, é motivo de orgulho estar em um evento tão bem organizado, junto a outros grandes clubes", afirmou Daniel Nepomuceno, presidente do Galo.

Quem também retorna ao torneio em busca de ótimas condições de trabalho é o Barcelona de Guayaquil, que já havia participado da edição 2017. O atual campeão equatoriano tem sido um grande algoz dos brasileiros nesta temporada: eliminou o Palmeiras e o Santos nas últimas fases da Copa Libertadores. Agora, nas semifinais, o Barcelona enfrentará o Grêmio, em busca do inédito título sul-americano.

Já o PSV é o atual líder do Campeonato Holandês, com 18 pontos ganhos, e conta com um ataque arrasador: fez 21 gols em sete rodadas – média de três gols por partida. A equipe é comandada por Phillip Cocu, ex-volante do Barcelona e da Seleção Holandesa. Conhecido também por ter tido os craques Ronaldo e Romário entre seus jogadores, o PSV recentemente foi bicampeão holandês, faturando os troféus das temporadas 2014/15 e 2015/16. É um dos três grandes clubes dos Países Baixos, ao lado de Ajax e Feyenoord, e fez história ao faturar a Liga dos Campeões em 1988.

Nos próximos dias, outras equipes serão reveladas. Na segunda-feira (9) será realizado o evento oficial de apresentação da Florida Cup 2018, em Orlando, nos Estados Unidos, com o anúncio de todos os clubes participantes, assim como o formato da competição, os locais de disputas, a tabela de jogos, entre outras novidades.