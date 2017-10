Jogo Londrina x Atlético-MG AO VIVO online na Primeira Liga 2017 (0-0)

Torcedor, voltaremos mais parte para trazer tudo para você sobre o jogo entre Londrina x Atlético-MG, ao vivo, no Estádio do Café, pela final da Copa da Primeira Liga. Até lá!

“Eu agradeço muito ao Roger Machado, ao Rogério Micale e a todos aqui no Atlético-MG por me darem essa oportunidade. Tomara que eu consiga dar continuidade ao trabalho deles e o Atlético-MG consiga vencer essa competição”, declarou Oswaldo.

Oswaldo comandou treinos na véspera da partida, já na cidade de Londrina. O novo técnico alvinegro fechou o treino para jornalistas, mas concedeu entrevista em que agradece aos dois técnicos que o precederam no Galo em 2017 (Roger Machado e Rogério Micale) pelo trabalho deixado com o elenco.

Atlético-MG e Londrina se reencontram após quase 40 anos

O jogo em Londrina será apenas o segundo de Oswaldo de Oliveiracomo treinador do Galo. O experiente comandante atleticano estreou com vitória no último domingo (1º), quando o time bateu o Atlético-PR por 2 a 0 em Curitiba, a cerca de 420km de onde o Galo decide a Primeira Liga.

O provável time titular do Atlético conta com: Victor; Alex Silva, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Adilson e Elias; Valdívia, Robinho e Cazares; Fred.

O provável time titular do técnico Cláudio Tencati conta com: César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Romulo, Jumar e Jardel; Artur, Carlos Henrique e Negueba.

Já o Atlético se classificou na segunda colocação do Grupo C, tendo perdido para o Cruzeiro, vencido o Joinvillee empatado com a Chapecoense. Nas quartas de final, o Galo eliminou o Internacional, com vitória no Beira-Rio por. Na semifinal, os mineiros eliminaram o Paraná, também pelo placar mínimo.

Para chegar até a decisão, o Londrina se classificou na primeira posição do Grupo D, vencendo todos seus oponentes (Paraná, Figueirense e Avaí). Nas quartas de final, a equipe paranaense eliminou o Fluminense, vencendo o time carioca por 2 a 0. Na semifinal, bateu o Cruzeiro nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

