Oswaldo crítica atuação do Atlético-MG e parabeniza Londrina por título da Primeira Liga

Oswaldo conheceu seu primeiro revés à frente do Galo

No Estádio do Café, o Atlético-MG perdeu a final da Primeira Liga para o Londrina e confirmou seu terrível ano em 2017. No tempo normal, a equipe alvinegra não conseguiu furar a zaga do Tubarão, que é dono da pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, e acabou sendo castigado nos pênaltis. Clayton e Rafael Moura desperdiçaram as suas cobranças, dando o título aos donos da casa.

O técnico Oswaldo de Oliveira acredita que a equipe possa ter sentido um cansaço por conta do jogo de domingo, mas que isso não serve de desculpa para a má atuação da equipe atleticana.

"Acho que, hoje, a nossa equipe sentiu um pouco o jogo de domingo. Foi um esforço muito grande, e alguns jogadores caíram o desempenho no segundo tempo. Acho que isso acabou interferindo também na nossa performance”, avaliou o treinador.

Oswaldo também criticou a falta de eficiência do ataque atleticano, que não conseguiu produzir muitas chances de gol. Por outro lado, ele acabou elogiando o sistema defensivo atleticano, que contou com a presença de Felipe Santana no lugar de Leonardo Silva, lesionado, e o zagueiro acabou sendo um dos pontos altos na derrota atleticana.

“Lamentável. Nós tivemos algumas boas oportunidades, mas não o suficiente. Inclusive nos pênaltis também. Nós temos trabalhado muito em cima disso para evitar os gols, porque o melhor caminho para a vitória é não levar gols. Infelizmente, nós não conseguimos hoje fazer”.

O treinador atleticano também fez questão de parabenizar o Londrina pelo título da Copa da Primeira Liga e lamentou os pênaltis perdidos pela equipe alvinegra.

“O Victor, em duas bolas que normalmente ele pegaria, infelizmente as bolas passaram. Só nos resta dar parabéns à equipe do Londrina, porque lutou muito, se esforçou muito durante o jogo inteiro, se empenhou muito para bloquear a equipe do Atlético. Acho que eles acabam tendo mérito na conquista”, analisou.

Agora, o Atlético volta as atenções para a única competição que lhe resta no ano: o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrentará o São Paulo, na próxima quarta-feira (11), na Arena Independência, em jogo fundamental na tabela de classificação. Oswaldo espera um jogo muito difícil no Horto.

“Jogo muito difícil. São Paulo vem crescendo. Fez dois bons jogos ultimamente. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos voltar ao treinamento, preparar para essa partida da próxima quarta-feira”, encerrou.