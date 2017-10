Lucas Pratto reforça carinho pelo Atlético-MG e quer aproveitar má fase do Galo para vencer no Horto

Foto: Brazil Photo Press/Getty Images

Ex-xodó do Galo, Lucas Pratto tem reencontro marcado com a torcida alvinegra. Na próxima quarta-feira (11), Atlético-MG e São Paulo se enfrentarão, às 21h45, na Arena Independência, no duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No início da temporada, o argentino deixou a equipe mineira e assinou com o Tricolor Paulista.

Nos últimos anos, enfrentar o Galo na Arena Independência se tornou uma tarefa difícil. Porém, nesta temporada a equipe vem encontrando dificuldades de vencer dentro de seus domínios. O time tem o segundo pior aproveitamento como mandante – 12 pontos em 13 jogos disputados, à frente apenas do Vitória. Pratto acredita que o São Paulo precisa se aproveitar dos números ruins do adversário para conseguir um bom resultado em Belo Horizonte.

“No Independência o time se sente muito bem. Mas também sei que é o pior ano do Atlético como mandante dos últimos cinco ou seis anos. Temos que aproveitar isso, é um dos times que mais perdeu em casa”, disse.

Com a recente mudança no comando técnico alvinegro, o Galo venceu o Atlético-PR por 2 a 0, na última rodada. Sob o comando de Oswaldo de Oliveira, Robinho conseguiu acabar com o jejum de gols e marcou dois tentos contra a equipe paranaense. Ex-companheiro de equipe, Pratto reforçou a importância do camisa 7 alvinegro e reforçou seu carinho pelo clube mineiro.

"Todos sabem do carinho que tenho [pelo Atlético]. O Atlético mudou de técnico e buscou o resultado fora de casa. Recuperaram um jogador importante [Robinho] que fez dois gols, um dos melhores do Brasil", comentou;

Na atual classificação, o Galo soma 34 pontos e está na nona colocação da tabela. Fora da linha de rebaixamento, o São Paulo tem 31 pontos e se encontra em 14º lugar. A primeira equipe fora da zona da degola é o Fluminense, que também acumula 31 pontos.