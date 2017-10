Com mudanças no time titular, Oswaldo indica time do Galo para confronto contra o São Paulo

(Foto: Bruno Cantini)

Durante os treinamentos ao longo da semana, o técnico Oswaldo de Oliveira apontou a equipe que enfrenta o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá duas mudanças em relação a equipe que enfrentou o Londrina na final da Primeira Liga: Marcos Rocha que se recuperou de contusão deve assumir a lateral-direita e Roger Bernardo entra no lugar de Elias, que está suspenso.

A presença de Marcos Rocha no confronto era uma dúvida, já que o atleta sofreu uma entorse no joelho direito com estiramento do ligamento colateral medial há pouco mais de duas semanas. Já Roger Bernardo seria o substituto natural de Elias, já que Gustavo Blanco que vinha se destacando com a camisa alvinegra, acabou sofrendo uma contusão e está fora dos gramados por tempo indeterminado.

O zagueiro Felipe Santana que fez uma partida segura contra o Londrina deverá ser mantido na equipe titular no lugar de Leonardo Silva que está lesionado. Já o meia-atacante Luan continua fora por contusão, então o quarteto ofensivo atleticano deverá ser formado por Robinho, Valdivia, Cazares e Fred.

A primeira parte do último treinamento foi dividida. Os defensores titulares treinaram contra seis reservas (volantes, meias e atacantes). O objetivo era conseguir sair jogando com troca de passes. Do outro lado, a lógica foi invertida: volantes, meias e atacantes contra defensores reservas. Os titulares tinham que evitar pressionar a saída de bola, retomar a posse e tentar finalizar a jogada.

Num segundo momento, Oswaldo comandou treino de bola parada defensiva com foco no contra-ataque. Os titulares tinham que tirar a bola da área e sair em velocidade no contra-ataque para finalizar a jogada em gol.

O Atlético-MG deverá ir a campo contra o São Paulo com: Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fabio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Valdivia, Cazares, Robinho; Fred. O jogo vale uma posição na tabela, uma vez que com uma vitória, o São Paulo pode ultrapassar a equipe alvinegra na tabela.