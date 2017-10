Jogo Atlético-MG x São Paulo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, os principais detalhes do jogo entre Atlético-MG x São Paulo ao vivo. A bola vai rolar às 21h45, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco!

As novidades do time são o lateral-esquerdo Júnior Tavares, que cumpriu suspensão contra o Sport, e retorna a titularidade no lugar de Edimar, e o zagueiro Rodrigo Caio, que serviu a Seleção Brasileira, e encontrará a delegação tricolor em Belo Horizonte.

Em relação a última partida, contra o Sport, no Morumbi, Dorival não terá Cueva e Arboleda, que foram convocados pelas seleções peruana e equatoriana, respectivamente, além do atacante Gilberto, que foi vetado pelo departamento médico com uma contratura na coxa esquerda.

Visando manter o bom momento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou a capital paulista, após realizar o último treino antes do embarque para Belo Horizonte. O técnico Dorival Júnior seguiu para BH com 22 jogadores na delegação. Contudo, o treinador tem desfalques importantes para o jogo contra o Atlético.

O zagueiro Leonardo Silva e o meia-atacante Luan, entregues ao departamento médico, seguem de fora da equipe. O meia Otero, que serviu a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, retornará a tempo, e ficará no banco de reservas.

Dentro de campo, Oswaldo terá de volta o lateral-direito Marcos Rocha. O camisa 2 ficou fora do time por quase um mês, após se lesionar no confronto contra o Avaí, em Florianópolis. Por outro lado, o volante Elias é o desfalque, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Roger Bernardo ganhou a vaga e atuará ao lado de Adilson.

O técnico Oswaldo de Oliveira estreou pelo Atlético-MG, na semana passada, com vitória sobre o Atlético-PR, por 2 a 0. O resultado foi importante e manteve a boa campanha do Galo jogando fora de casa. Porém, o comandante alvinegro fará a estreia no Independência contra o São Paulo, time pelo qual foi técnico entre 2002 e 2003.

Galo venceu o São Paulo no primeiro turno (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)



No jogo do primeiro turno entre Atlético-MG e São Paulo, os mineiros saíram vitoriosos: 2 a 1, em pleno Morumbi.

Na última rodada, ambos os times venceram. O Galo foi à Arena da Baixada e derrotou o Atlético-PR por 2 a 0. Já o São Paulo bateu o Sport, no Morumbi, por 1 a 0.

O Atlético é o novo colocado, com 34 pontos, enquanto o São Paulo, que tem 31 pontos, encontra-se na 14ª posição.