Oswaldo destaca torcida do Atlético-MG após vitória sobre São Paulo: "Jogou o time para cima"

Após três jogos no comando do Galo, Oswaldo segue invicto e sem tomar gols (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético voltou a vencer no Independência. A partida contra o São Paulo, realizada na noite dessa quarta-feira (11), foi o quarto triunfo do Galo em seus domínios em 14 partidas como mandante no Campeonato Brasileiro.

A vitória por 1 a 0 foi apenas o terceiro jogo com o técnico Oswaldo de Oliveira no comando do time mineiro e a primeira partida dentro de casa. Antes de enfrentar o São Paulo, Oswaldo treinou o Galo na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro e no empate em 0 a 0 e derrota na disputa de pênaltis contra o Londrina, na final da Primeira Liga.

O treinador alvinegro, que já havia citado a torcida atleticana durante sua apresentação, convocou o torcedor a comparecer e apoiar o time durante o confronto contra o tricolor paulista. Na coletiva após a partida, Oswaldo agradeceu a participação da massa.

“Em primeiro lugar, quero observar a conjunção da equipe com torcida. Quero usar minha palavra para agradecer o torcedor do Atlético. A torcida foi impecável, me lembrou os tempos dos reveses que sofri aqui. A torcida jogou o time para cima”, disse Oswaldo.

Sobre o rendimento do time, Oswaldo disse ainda não estar plenamente satisfeito, mas exaltou a importância da vitória e do trabalho do técnico adversário, Dorival Júnior.

“A equipe ainda não foi impecável, tem muita coisa para melhorar, mas acho que foi um grande jogo, contra um adversário que vem crescendo. O Dorival melhorou muito o São Paulo. Foi um resultado muito importante para nós, porque, além da vitória, junto com a torcida, vencer novamente no Horto é muito bom”, reiterou o técnico atleticano.

Com a vitória, o Atlético terminou a quarta-feira na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, posição que pode se alterar de acordo com os resultados das partidas do restante da 27ª rodada. Já o São Paulo terminou o dia na 14ª colocação, ainda podendo voltar à zona de rebaixamento na rodada.

Na 28ª rodada, o time atleticano viaja até Recife para enfrentar o Sport no domingo (15).