Oswaldo analisa empate do Atlético-MG contra Sport e comemora fim do jejum de Fred

O Atlético-MG foi a Recife para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, e tentar manter a fama de visitante indigesto. Vindo de duas vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro no comando de Oswaldo de Oliveira, o Galo empatou com o Leão da Ilha em 1 a 1, com Fred marcando após 12 jogos em branco.

O técnico alvinegro, Oswaldo de Oliveira, analisou o empate e disse quais são os pontos em que ele vem trabalhando com firmeza para que a reconstrução da equipe seja bem-sucedida. "O que eu tenho procurado estimular realmente é a perseverança defensiva, nós precisamos ficar atentos, limitar muito as possibilidades do adversário", comentou.

Após vencer o Atlético-PR por 2 a 0 e o São Paulo por 1 a 0, o Atlético levou seu primeiro gol na era Oswaldo de Oliveira no Campeonato Brasileiro. "Hoje pela primeira vez nós sofremos um gol porque demos uma bobeira incrível, uma coisa que a gente já tinha alertado", afirmou. A respeito do jogo, o técnico deixou claro que, independente das condições do jogo, o objetivo é construir um time sólido

"Cada jogo tem uma característica, jogar aqui é diferente, nem sempre dá pra você sair jogando, o campo é diferente, então eu acho que é mais essas coisas. Eu tenho mais tentado voltar a cabeça da rapaziada para ser um time sólido, confiante, que faça as coisas com firmeza embora as vezes você tenha que tomar algumas atitudes dentro do campo que não vai ficar muito bonito pra torcida mas que é positivo para a equipe", falou.

Mesmo com o empate, o jogo contra o Sport teve uma pitada especial para o técnico e para Fred. O centroavante voltou a balançar as redes após 12 jogos de jejum. "Pra mim esse gol vale três pontos porque, realmente, um jogador na posição do Fred, acostumado a marcar sempre. Isso eu acho que vai reestabelecer a confiança dele e nós vamos ter o Fred de volta, íntegro novamente para continuar nos dando alegria", finalizou.