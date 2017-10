Chico Pinheiro será o treinador do time de Ronaldinho no "Game of Dreams"

Chico e o também conselheiro Emir Cadar na votação do estádio do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

À medida que a data vai se aproximando, mais nomes presentes no “Game of Dreams” vão sendo revelados. A partida, que acontece em 8 de dezembro, no Mineirão, celebra o aniversário de 120 anos de Belo Horizonte e os 15 anos do pentacampeonato da Seleção Brasileira.

O time de Ronaldinho Gaúcho, que já anunciou o craque Falcão, do futsal, como reforço, agora também já tem seu comandante. Através do perfil do evento no Instagram, o jornalista e conselheiro benemérito do Atlético, Chico Pinheiro mandou um recado para os mineiros, se apresentando como um dos treinadores da partida.

“Olá mineira, olá mineiro, olá você, nosso amigo de BH. Dia 8 de dezembro, às 16h, no Mineirão, a gente vai ter um encontro histórico. É um jogo beneficente, que abre as comemorações dos 120 anos de BH e celebra a paz nos estádios”, declarou o jornalista vestindo a camisa da Cariogalo, consulado de atleticanos no Rio de Janeiro, onde mora e trabalha.

Chico Pinheiro nunca escondeu sua paixão pelo Galo, que ocupa boa parte de sua atuação nas redes sociais. Ele compareceu e votou favoravelmente à construção do estádio atleticano em setembro, na votação envolvendo o conselho do clube.

O time do Penta também já anunciou dois nomes que marcarão presença no dia 8 de dezembro, o defensor Edmilson e o atacante Luizão, ambos presentes na conquista de 2002.