Robinho e Elias se aproximam de alcançar marca de jogos pelo Atlético-MG

Google Plus

Robinho ainda não sabe se permanecerá no Galo para a próxima temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Se entrarem em campo nesta quarta-feira (18), no confronto contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o volante Elias e o meia-atacante Robinho irão completar marcas significativas pela equipe do Atlético-MG.

Elias, que chegou ao clube mineiro em janeiro deste ano, vai jogar sua partida de número 50, ao passo que Robinho está prestes a chegar à marca de 100 jogos. O meia-atacante, que está no Galo desde fevereiro de 2016, marcou 34 gols em 99 atuações pelo Galo.

Para Robinho, completar essa marca é um motivo de grande orgulho. O camisa 7 espera coroar esse dia especial com uma boa vitória sobre a Chapecoense.

“Fazer 100 jogos com essa camisa é para poucos e estou muito feliz. Espero coroar meu centésimo jogo fazendo gols e, claro, o mais importante, que o Galo vença, que é o nosso objetivo”, disse o atacante.

Já o volante Elias também celebrou a oportunidade de completar um número expressivo de jogos com a camisa atleticana.

“Essa marca é importante, ainda mais se tratando do futebol de hoje, com tantas transferências. É um número importante e, quem sabe, vamos tentar chegar nos 100 jogos o mais rápido possível. Esperamos que o torcedor possa comparecer, nos apoiar e nos incentivar para que a gente possa fazer um grande jogo e consiga buscar mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro”, afirmou Elias.

O Atlético-MG está na nona colocação do campeonato e ainda briga por uma vaga na Copa Libertadores, que pode se estender até exatamente à nona colocação, dependendo das campanhas continentais de Grêmio e Flamengo.

Com a volta de Robinho, que cumpriu suspensão no empate contra o Sport, o Galo deve ir a campo com: Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo e Elias; Cazares, Robinho e Valdívia; Fred.