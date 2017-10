Com um a menos, Atlético-MG sucumbe diante da Chapecoense no Horto

Mais um vexame em casa. O Atlético-MG perdeu, na noite dessa quarta-feira (18), para a Chapecoense, por 3 a 2, em outro desempenho aquém do esperado no Independência. Wellington Paulista, Canteros e Luiz Antônio marcaram os gols do Verdão do Oeste, enquanto Valdívia e Fred fizeram os do Galo. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Cruzeiro, no domingo (22), às 17h. No mesmo dia, a Chapecoense recebe o Fluminense, às 19h.

Confira o lance a lance do jogo:

50' FIM DE JOGO!

47' AMARELO! Para Douglas Grolli.

43' Robinho e Marcos Rocha tentam fazer a tabela, mas a bola vai com muita força e sai pela linha de fundo.

42' Lateral para o Galo.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Amaral e entra Lucas Mineiro.

37' No bate e rebate é novo escanteio.

36' Escanteio para o Galo.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPE! Felipe Santana erra o bote em Reinaldo, que toca para Luiz Antônio e o jogador desempata a partida.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Moisés Ribeiro e entra Elicarlos.

30' AMARELO! Para Moisés Ribeiro por falta em Marcos Rocha.

29' Falta para o Galo.

25' SUBSTITUIÇÃO! Sai Valdívia e entra Yago.

24' Moisés Ribeiro sofre a falta em seu campo de defesa.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Fábio Santos cobra o escanteio e Fred marca!

22' Escanteio para o Galo.

17' Falta em Fábio Santos. Otero na bola.

15' Valdívia tenta o passe para Fábio Santos, mas manda muito forte e a bola sai pela lateral.

13' SUBSTITUIÇÃO! Sai Roger Bernardo e entra Otero.

11' AMARELO! Para Roger Bernardo por falta dura em Reinaldo.

10' Douglas cai no chão e recebe o atendimento médico. Douglas Grolli entrará em seu lugar.

6' SUBSTITUIÇÃO! Sai Cazares, muito vaiado, e entra Adilson.

5' EXPULSO! Elias comete falta no campo de defesa e o juiz dá o segundo cartão para o volante.

3' Fábio Santos cruza rasteiro, mas ninguém chega para completar.

1' Recomeça a partida!

Times voltam sem alteração.

47' Fim de primeiro tempo. A torcida vaia nas arquibancadas.

45' MAIS DOIS! Dois de acréscimo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! É A VIRADA! No contra-ataque, Luiz Antônio toca para Canteros, que bateu rasteiro no canto esquerdo de Victor.

39' Fred disputa a bola com Apodi e comete a falta de ataque.

38' AMARELO! Douglas recebe o cartão por falta em Fred.

37' Torcida começa a pegar no pé de Cazares, que faz primeiro tempo discreto. Oswaldo de Oliveira chamou o jogador pra conversar e colocou todos os reservas no aquecimento.

35' Lateral para a Chape.

33' Wellington Paulista cai no chão e recebe o atendimento médico.

31' GOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPE! No bate e rebate da saída de jogo, Wellington Paulista foi lançado e bateu rasteiro no canto de Victor.

30' Luiz Antônio arrisca o chute, a bola bate em Valdívia e sai para escanteio.

28' Falta para o Galo.

26' Contra-ataque alvinegro, Cazares troca passes com Robinho e lança para Fred, que não consegue alcançar.

20' Victor erra o passe, mas Felipe Santana recupera no lance seguinte.

17' Cazares recebe de Marcos Rocha, mas erra a virada de jogo.

16' VICTOOOOOOR! Reinaldo cobra no meio do gol e Victor espalma para escanteio.

15' Falta perigosa para a Chapecoense.

13' Valdívia recebeu o passe, mas estava voltando da posição de impedimento e não a tocou.

11' Lateral para os visitantes.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Robinho deixa de letra para Valdívia e o meia chuta de fora da área para abrir o placar.

7' Escanteio para o Galo.

6' NA TRAVE! Wellington Paulista cabeceia a bola sem muita força, mas a bola foi em direção ao gol e acertou a trave alvinegra.

4' Luiz Antônio não consegue dominar a bola e cede o lateral para o time da casa.

2' Robinho toca para Cazares e Fabrício Bruno manda o perigo para escanteio.

1' Luiz Antônio arrisca o chute de fora da área, mas a bola fica nas mãos de Victor.

0' COMEÇO DO JOGO!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-MG x Chapecoense ao vivo no Independência, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMA PARTIDA!

No primeiro turno do campeonato, as equipes se enfrentaram e deu Galo de novo. O time mineiro venceu por 1 a 0 com gol de Marlone.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

De 2010 a 2017, foram seis confrontos entre as equipes. O Galo é o maior vencedor com quatro vitórias e uma derrota. No duelo entre os clubes, só teve um empate por 1 a 1 em 2014.

TÉCNICO NOVO!

Em má fase, Vinícius Eutrópio deixou o comando da Chapecoense. A diretoria alviverde contratou Gilson Kleina para substituí-lo e manter a equipe na Série A 2018.

CONFIANÇA RENOVADA!

Sob o comando de Oswaldo de Oliveira, a equipe mineira defende sua invencibilidade de cinco partidas. Até o momento, a defesa alvinegra foi vazada apenas uma vez, no empate por 1 a 1 contra o Sport.

DE OLHO NA TABELA!

Em nono lugar, o Atlético-MG acumula 38 pontos e está a cinco da zona de classificação para a Libertadores. Já a Chapecoense está em 16º colocação e é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento com 32 pontos.

Na noite desta quarta-feira (18), o Galo recebe a Chapecoense na Arena Independência, pela 29ª rodada do Brasileirão 2017.