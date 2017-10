Jogo Atlético-MG x Chapecoense AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-MG x Chapecoense ao vivo no Morumbi, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMA PARTIDA!

No primeiro turno do campeonato, as equipes se enfrentaram e deu Galo de novo. O time mineiro venceu por 1 a 0 com gol de Marlone.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

De 2010 a 2017, foram seis confrontos entre as equipes. O Galo é o maior vencedor com quatro vitórias e uma derrota. No duelo entre os clubes, só teve um empate por 1 a 1 em 2014.

TÉCNICO NOVO!

Em má fase, Vinícius Eutrópio deixou o comando da Chapecoense. A diretoria alviverde contratou Gilson Kleina para substituí-lo e manter a equipe na Série A 2018.

CONFIANÇA RENOVADA!

Sob o comando de Oswaldo de Oliveira, a equipe mineira defende sua invencibilidade de cinco partidas. Até o momento, a defesa alvinegra foi vazada apenas uma vez, no empate por 1 a 1 contra o Sport.

DE OLHO NA TABELA!

Em nono lugar, o Atlético-MG acumula 38 pontos e está a cinco da zona de classificação para a Libertadores. Já a Chapecoense está em 16º colocação e é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento com 32 pontos.

Na noite desta quarta-feira (18), o Galo recebe a Chapecoense na Arena Independência, pela 29ª rodada do Brasileirão 2017.