Pouco utilizado no Atlético-MG, Capixaba vive expectativa por estreia no Brasileiro de Aspirantes

Capixaba espera por oportunidades no time profissional do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Começa, no próximo domingo (22), o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A primeira partida do torneio, voltada para jogadores sub-23, será entre Botafogo e Atlético-MG, às 20h, em Los Larios, Rio de Janeiro. Com poucas chances no time principal do Galo, o atacante Capixaba, participará do confronto e apoiou a ideia da CBF.

"É um projeto novo e importante para dar ritmo aos jogadores que atuam pouco no time principal. É uma grande competição, com grandes equipes e esperamos fazer uma excelente campanha. O Botafogo tem um ótimo trabalho de base e sempre monta boas equipes. Será um jogo difícil, mas podemos sair com uma vitória", afirmou Capixaba, que já atuou no profissional do Galo, e no início do ano esteve emprestado à Ferroviária, na disputa do Campeonato Paulista

Dez times participarão do torneio. No Grupo A estão São Paulo, Inter, Cruzeiro, Coritiba e Figueirense. No B, além do Glorioso e do Galo, estão Grêmio, Atlético-PR e Santos. Os clubes poderão usar até um goleiro e três atletas de linha com idade superior a 23 anos. Cada agremiação poderá utilizar no máximo seis jovens nascidos a partir de 1998.