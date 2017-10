Clássico na hora certa? Relembre jogos entre Cruzeiro x Atlético-MG que mudaram a história dos dois times

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

As partidas entre times locais sempre chamam a atenção dos torcedores. Com Cruzeiro x Atlético-MG não é diferente. Um dos maiores clássicos do Brasil foi o divisor de águas na vida dos dois times, ajudou na reabilitação e marcou a história.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, três jogos, e o que ambos representaram para Cruzeiro e Atlético-MG, desde uma virada na campanha de um campeonato, ou escrever um capítulo inesquecível na história.

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 1992

No Brasileirão de 1991, o Galo chegou as semifinais e a Raposa lutou contra o rebaixamento. Já em 1992, a posição dos dois times se inverteu, com o Atlético fazendo uma campanha pífia e o Cruzeiro pontuando entre os primeiros.

No dia 29 de março de 1992, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até então, o Galo não tinha vencido uma partida sequer. Eram dez jogos, com sete derrotas, três empates e a lanterna do Brasileirão. Já o time celeste fazia uma boa campanha, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, ficando na zona de classificação para a segunda fase.

Dentro de campo, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 0, com gols de Vanderci (contra) e Sérgio Araújo. O resultado era inesperado por muitos, principalmente, os atleticanos. Mal sabia o Galo que aquele jogo representaria muito no destino alvinegro dentro do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação/Minas Arena/Mineirão

Após o clássico, o que aconteceu?

O Atlético emplacou uma ótima sequência de resultados positivos. Com cinco vitórias e três empates, teve torcedor que até acreditou na classificação para a segunda fase, mas o Galo ficou pelo caminho. Já o Cruzeiro realizou uma campanha regular, com duas vitórias, duas derrotas e quatro empates. Os resultados antes do clássico favoreceram ao time celeste para seguir no campeonato.

Atlético 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 1995

Com um regulamento confuso, o Brasileirão teve a primeira fase divida em dois grupos com 12 times cada, e seria disputado em dois turnos. No primeiro, as equipes se enfrentavam dentro da própria chave. No segundo, as agremiações encaravam os adversários do outro quadro.

Confusões a parte, o Cruzeiro ficou no grupo A, e o Atlético no B. No primeiro turno, o time celeste terminou líder e com ótima campanha. Já o Galo foi o vice-lanterna de sua chave. A esperança para os atleticanos seria o segundo turno.

Logo na abertura do segundo turno, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão. Assim como em 1992, poucos acreditavam no Galo, e o time celeste era favorito. Apostas a parte, os atleticanos venceram por 2 a 0, com gols de Cairo e Dinho.

Foto: Divulgação/Minas Arena/Mineirão

Após o clássico, o que aconteceu?

No decorrer do segundo turno, o Atlético fez um segundo turno excelente, terminando em segundo lugar. Já o Cruzeiro fracassou e terminou em oitavo, com seis derrotas em 12 jogos. Apesar da campanha, o Galo ficou na primeira fase e os cruzeirenses passaram para as semifinais e enfrentaram o Botafogo. Com dois empates, o time celeste foi eliminado e os cariocas foram campeões.

Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG - Brasileiro 2011

Este talvez seja um dos clássicos mais lembrados dos últimos tempos, não apenas pelo resultado, mas pelo contexto dele e o que ele resultou na história das duas equipes. Valendo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no dia 4 de dezembro de 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

O Cruzeiro precisava vencer para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético estava salvo da degola e apenas cumpria tabela, mas tinha a missão que todo time e torcedor gostariam de ter: rebaixar o maior rival.

Contextos a parte, o jogo apresentou o Cruzeiro decidindo a vida contra o Atlético, que aparentava disputar um amistoso de luxo. Resultado: 6 a 1 para os celestes. Roger, Leandro Guerreiro, Anselmo Ramon, Fabrício, Wellington Paulista e Everton marcaram para a Raposa. Réver descontou para o Galo.

Foto: Divulgação

Após o clássico, o que aconteceu?

O Cruzeiro se salvou da maior humilhação de sua história e anotou a maior glória recente do clube até então. Em 2012, o time celeste parecia não ter aprendido a lição e quase lutou contra o rebaixamento novamente, mas montou o time que viria a ganhar dois Campeonatos Brasileiros, em 2013 e 2014.

Apesar do resultado humilhante, o Atlético mudou da água para o vinho. Transformou-se em um time vencedor e montou um elenco que invejava até os maiores rivais. Ganhou Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Estaduais, além de dois vice-campeonatos brasileiros. Ainda que muitos creditem a virada na história atleticana ao 6 a 1, o Galo, talvez, nunca mais terá a chance de rebaixar o maior rival para a segunda divisão brasileira.