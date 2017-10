Leo Silva retorna, e Oswaldo divulga relacionados do Atlético-MG para jogo contra Cruzeiro

O capitão do Galo, Leonardo Silva, está recuperado de lesão na coxa (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Que o momento do Atlético-MG não é dos melhores, todo mundo sabe. Mas, em meio ao que evoca a certa turbulência, nada como apostar em um clássico para melhorar o ambiente. Neste domingo (22), o Galo vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileiro, e jogará suas fichas em um possível resultado positivo contra o maior rival.

Para essa missão, o técnico Oswaldo de Oliveira já relacionou seus jogadores. A principal novidade é a volta do zagueiro Leonardo Silva, que não atua há quatro partidas, período em que estava tratando de uma lesão muscular no coxa. No clássico, ao retomar a titularidade, o capitão do Galo deve fazer dupla com Gabriel.

Além de retornos, o Atlético terá também alguns desfalques. O volante Elias foi expulso no jogo contra a Chapecoense, na rodada anterior, e cumprirá suspensão diante da Raposa. Já Luan está se recuperando de problemas musculares, não treinou durante a semana e segue indisponível ao comandante atleticano.

O Galo deve iniciar o duelo no Gigante da Pampulha com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Roger Bernardo; Valdívia, Robinho e Cazares; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor, Uilson e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Mansur e Alex Silva

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Yago e Ralph

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Fred, Clayton e Rafael Moura