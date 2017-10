Robinho decide, Atlético-MG bate Cruzeiro e quebra invencibilidade do rival no Mineirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Com grande atuação de Robinho, o Atlético-MG levou a melhor no clássico contra o Cruzeiro, disputado neste domingo (22), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa abriu o placar no primeiro tempo, com Thiago Neves, mas tomou três na etapa final. O venezuelano Otero empatou, e Robinho marcou duas vezes. O triunfo tirou uma invencibilidade de 16 jogos da Raposa em casa.

Com o resultado, o Atlético vai a 41 pontos e permanece na décima posição, a cinco pontos do G-7. O Cruzeiro, por sua vez, segue em quinto lugar e pode ver o Botafogo encostar. Nesta segunda-feira (23), a equipe carioca enfrenta o Corinthians, no Engenhão, no último jogo da rodada.

O Galo voltará a campo no próximo domingo (29), às 17h, para receber o Botafogo, no Independência. Para se recuperar da derrota no clássico, a Raposa pegará o Palmeiras, um dia depois, às 20h, no Allianz Parque. Ambos as partidas serão válidas pela 31ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro é mais efetivo e sai na frente

Thiago Neves comemora mais um gol pelo Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Os dois técnicos trouxeram surpresas para o clássico deste domingo. Do lado azul e branco, Mano Menezes promoveu a entrada de Arrascaeta no lugar de Rafael Sóbis. Do lado oposto, Oswaldo de Oliveira sacou Cazares e colocou Otero como titular.

Arrascaeta executava o papel de atacante móvel, saindo muito da área para associar com Alisson na ponta esquerda. Otero, por sua vez, tinha a missão de ajudar Marcos Rocha a conter as investidas de Diogo Barbosa e Alisson por aquele setor.

A primeira chance de gol saiu aos oito minutos. Num momento que era todo do Atlético, Robinho recebeu na linha de fundo, cruzou para a área e Adilson testou com muito perigo, à esquerda de Fábio. O Cruzeiro respondeu com Diogo Barbosa, acertando a trave de Victor em um chute de perna direita.

Cruzeiro e Atlético travaram uma batalha de muita estratégica. Ambos tinham propostas de jogos reativos, ou seja, sem a posse da bola, se compactavam no campo defensivo à espera de um vacilo do rival para sair no contra-ataque. O Galo apresentava muitos espaços quando ia ao ataque, e pagou por isso aos 30 minutos.

Sem opção de passe, Robinho perdeu a bola no lado direito do ataque, e o Cruzeiro puxou contragolpe fatal. Diogo Barbosa acertou um passe em diagonal para Rafinha, que escorou para Thiago Neves finalizar de direita, no contrapé de Victor: 1 a 0. Antes do intervalo, Alisson assustou a meta atleticana em um chute de canhota.

Estrela de Robinho brilha no segundo tempo

Para o segundo tempo, Oswaldo de Oliveira resolveu tirar Roger Bernardo para mandar a campo o jovem Yago. Mas a alteração não trouxe soluções imediatas, e o Atlético continuou sofrendo para criar ações ofensivas, sobretudo pela faixa central do campo.

O Cruzeiro, por outro lado, manteve o bom ritmo do primeiro tempo. Logo aos sete minutos, Rafinha soltou uma bomba de fora da área e acertou o travessão de Victor. Minutos depois, a dobradinha Diogo Barbosa-Alisson funcionou de novo. O meia-atacante percebeu a infiltração do companheiro, tocou, e o lateral-esquerdo largou o pé na bola, obrigando o goleiro do Atlético a fazer grande defesa.

Insatisfeito com o rendimento do Atlético, Oswaldo Oliveira realizou sua segunda alteração aos 13 minutos: saiu Valdívia, apagado, e entrou Cazares. Logo depois da alteração, o time atleticano construiu boa jogada pela esquerda e empatou o clássico. Fábio Santos recebeu de Robinho, alçou bola para a área, Fred desviou, e a redonda sobrou para Otero, que testou firme para as redes.

O Cruzeiro não sentiu o tento do Galo, tanto é que Diogo Barbosa botou o camisa 1 alvinegro para trabalhar num chute quase sem ângulo. Porém, foi o time preto e branco que marcou mais uma vez. Fábio tentou repor a bola rapidamente em jogo, mas Fábio Santos deu o ladrão em Elber – que havia acabado de entrar –, Robinho ficou com a redonda, deu um corte seco em Henrique e finalizou no canto.

Os dois comandantes fizeram alterações após a virada do Atlético. No Galo, Clayton entrou na vaga de Otero, e Rafael Sóbis substituiu Rafinha na Raposa. Aos 27 minutos, Victor evitou o gol de empate: Thiago Neves cobrou falta venenosa, e o goleiro pôs para a linha de fundo com a mão direita. Mas, aos 35 minutos, Robinho fez o terceiro e sacramentou o triunfo no clássico: recebeu de Cazares, limpou a jogada e bateu no ângulo de Fábio. O equatoriano Cazares ainda perdeu um gol no fim, mas não fez falta na vitória atleticana.