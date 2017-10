Robinho valoriza segundo gol no clássico: "Fábio é um grande goleiro, mas não dava para ele"

Robinho pede para a torcida gritar seu nome após marcar o segundo gol (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Robinho calou as críticas que vem recebendo da torcida atleticana em grande estilo. No clássico contra o Cruzeiro, neste domingo (22), no Mineirão, o camisa 7 do Atlético-MG fez dois gols e comandou a vitória alvinegra, de virada, sobre o arquirrival. Após a partida, o atacante comemorou o triunfo, que mantém a equipe na luta pelo G-7 do Campeonato Brasileiro.

“Ganhar é muito bom. Uma vitória fora de casa, apesar de o jogo ser em Belo Horizonte. A gente espera continuar com essa sequência. Queremos almejar a Libertadores e, para isso, não basta só um jogo bom, tem que ter um sequência de quatro ou cinco vitórias para subir na tabela”, disse o atacante.

Robinho anotou dois gols no mesmo setor do campo. Na esquerda do ataque, o ‘pedalada’ aproveitou a roubada de bola de Fábio Santos, deu um corte seco em Henrique e bateu no canto baixo esquerdo do goleiro Fábio. O segundo foi ainda mais bonito. Ele recebeu de Cazares, clareou o lance – como havia feito no primeiro tento –, e mandou no ângulo.

O jogador valorizou os dois gols. “Acho que o primeiro foi mais difícil, rasteiro. No segundo, estava no mano a mano, do lado que eu gosto, do lado esquerdo, e acabei pegando um belo chute. O Fábio é um grande goleiro, mas essa não dava para ele”, afirmou.

Robinho é advertido por extravasar na comemoração do gol (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Robinho ainda destacou o desempenho do time após o intervalo do jogo. “A equipe voltou melhor e, quando a gente coloca a bola no chão, nosso time é muito bom tecnicamente. Graças a Deus, conseguimos uma vitória importantíssima”, encerrou.

O Atlético de Robinho voltará a campo no próximo domingo (29), às 17h, para enfrentar o Botafogo, rival direto pelo G-7. O jogo, que será válido pela 31ª rodada do Brasileirão, está marcado para a Arena Independência.