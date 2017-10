Luan, do Atlético-MG, Edilson e Lúcio, do penta, são anunciados para o "Game of Dreams"

R10 e Luan nos tempos de Galo (Foto: Ramiro Fuente/AFP)

No dia 8 de dezembro, o Mineirão será o palco da partida entre os Amigos do Ronaldinho e os Amigos do Penta, que se enfrentarão no “Game of Dreams”, partida beneficente que celebra o aniversário de 120 anos de Belo Horizonte e os 15 anos do pentacampeonato da Seleção Brasileira.

A escalação das equipes está sendo revelada aos poucos, e nesta semana mais três nomes foram revelados. Luan, meia-atacante do Atlético-MG, reforçará o time de Ronaldinho Gaúcho, enquanto a equipe do Penta anunciou o atacante Edilson e o zagueiro Lúcio.

+ Ronaldinho Gaúcho voltará ao Mineirão para partida beneficente em dezembro

Além de Edilson e Lúcio, o time dos Amigos do Penta também já conta com os campeões mundiais Edmilson (ex-volante) e Luizão (ex-centroavante), além de Rafael, goleiro do Cruzeiro.

O meia-atacante atleticano Luan se junta a Falcão, do futsal, e ao ex-lateral Athirson. O time dos amigos de R10 também já anunciou seu treinador: o jornalista e conselheiro do Atlético, Chico Pinheiro.

+ Chico Pinheiro será o treinador do time de Ronaldinho no "Game of Dreams"

Luan e Ronaldinho foram colegas de time no Galo em 2013 e 2014. Juntos, eles conquistaram uma Copa Libertadores da América, um Campeonato Mineiro e uma Recopa Sul-Americana.

A partida marca a volta de Ronaldinho ao gramado do Mineirão e contará com homenagens a Belo Horizonte, aos pentacampeões mundiais e apresentações musicais.