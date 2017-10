Incontestáveis, Diogo Barbosa e Fábio Santos elevam potencial de Cruzeiro e Atlético pela esquerda

Foto: Hugo Alves/Editoria de Artes/VAVEL Brasil

As laterais esquerdas de Cruzeiro e Atlético-MG, atualmente, têm se destacado dentro dos rivais mineiros, ficando de fora do radar das críticas. Pelo lado da Raposa, o titular do setor é Diogo Barbosa, enquanto Fábio Santos comanda o corredor esquerdo do Galo. Ambos apresentam bons números e atuações elogiáveis, mesmo que em contextos distintos dentro de suas equipes.

Diogo Barbosa, recentemente, foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, o que engrandeceu sua temporada. Aos 25 anos, tem uma carreira mais modesta em comparação à trajetória de Fábio Santos, que com 32 anos coleciona mais conquistas: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Menos ou mais experientes, têm sido, 2017, peças importantíssimas para a dupla mineira.

Diogo Barbosa: solução na lateral celeste

Contratado junto ao Botafogo no fim do ano passado, Diogo Barbosa chegou ao Cruzeiro para colocar fim no rodízio que a lateral esquerda celeste sustentou em 2016. Sánchez Miño, Fabrício, Bryan, Edimar e por vezes Allano improvisado ocuparam o setor da equipe no ano passado, o que impediu a consolidação de alguma peça e fragmentou o panorama da lateral do time ao longo da temporada.

O achado da Raposa encaixou e deu certo. A contratação de Diogo foi anunciada em dezembro do ano passado, e a estreia do lateral veio em 2017. O atleta acertou o lado esquerdo do Cruzeiro, tornou homogênea a posição e tem feito uma grande temporada, sendo o jogador que mais vezes atuou pela equipe no ano: 54 partidas oficiais.

O lateral titular do clube celeste marcou dois gols em 2017. O primeiro foi na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, quando Diogo empatou em 1 a 1 no Mineirão e garantiu o avanço da Raposa para a semifinal (ida: 3 a 3). O segundo, no entanto, não foi a favor do time. Contra o Coritiba, pelo Brasileirão, o atleta desviou contra a própria meta.

Se Diogo não foi tão efetivo marcando gols, até pelas características de sua posição, ele é o segundo atleta que mais deu assistências na equipe em 2017. Assim como Alisson, o lateral já serviu de 'garçom' em oito oportunidades, ficando atrás de Thiago Neves, com 12. Além disso, Diogo lidera as estatísticas de passes certos do Cruzeiro no Brasileirão: 1204 em 26 partidas (média de 46 por jogo).

Em muitos jogos do Cruzeiro, o lateral-esquerdo foi apontado como o destaque da equipe. Em um panorama geral, é considerado por muitos como o melhor da posição no país atualmente. Assim como o atleta da Raposa, outros laterais têm apresentado boas atuações, como Guilherme Arana, do Corinthians, Fábio Santos, do rival alvinegro, e Victor Luís, do Botafogo, por exemplo.

Pouco antes de conquistar a Copa do Brasil com o time celeste, Diogo despertou a atenção do técnico Tite, da Seleção Brasileira, que chegou a citar seu nome quando o treinador da Canarinho precisou arrumar um substituto para Marcelo (em decorrência de uma suspensão contra a Colômbia). Apesar de não tê-lo convocado, Tite elogiou o atleta.

Diogo Barbosa caminha para encerrar a temporada como uma das peças menos questionadas do Cruzeiro. O clube detém 25% dos direitos econômicos do lateral e pretende adquirir o mesmo percentual junto ao Coimbra-MG, clube da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Em entrevista ao Globoesporte.com, o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado, afirmou que isso deve ocorrer em breve.

"O Cruzeiro tem uma preferência em prorrogar o contrato por mais dois anos do Diogo Barbosa. E já iniciou a conversa com o Coimbra, que é dono dos direitos do jogador. Temos a preferência de comprar ainda outra parte dos direitos até dezembro. Mas ele, pelo menos, temos assegurado até o fim do próximo ano", afirmou Itair, que lembrou o fato de Diogo ter contrato com a Raposa até 2018.

Fábio Santos: equilíbrio e comprometimento

Mesmo o futebol sendo imprevisível da forma como é, as projeções do ano de 2017 do Atlético, feitas no começo da temporada, eram boas. Manutenção do elenco, permanência do técnico Róger Machado e peças experientes foram alguns dos aspectos que permitiram o vislumbre de uma boa temporada atleticana.

Os caminhos alvinegros, no entanto, foram tortos. Apesar do título do Campeonato Mineiro, houve queda na Libertadores e na Copa do Brasil, vice na Primeira Liga, e Brasileirão até então instável. Nesse período, três técnicos passaram pelo Atlético (Roger Machado, Rogério Micale e Oswaldo de Oliveira), o que denotou falha no planejamento do clube para o ano. Em meio a esse cenário confuso, o lateral-esquerdo Fábio Santos tem sido um dos principais nomes da equipe.

No Brasileirão, Fábio lidera o número de passes certos do Atlético: 1173 em 26 partidas (média de 45/jogo). Também é o segundo jogador atleticano que mais desarma, perdendo apenas para Marcos Rocha. Ambas as estatísticas foram encabeçadas por um tempo pelo volante Rafael Carioca, mas o meio-campista trocou o Galo pelo Tigres-MEX no decorrer da temporada, enquanto Fábio seguiu no time.

Nesta reta final do Brasileiro, o lateral tem chamado atenção pelo comprometimento. Em meio a partidas apagadas do clube alvinegro, Fábio é um dos que mais se entrega ao jogo e por isso poucas vezes foi criticado em contextos nos quais o Galo decepcionou. O lateral é apontado por muitos como o melhor atleta da equipe no ano, justamente por algumas vezes destoar do comportamento do time.

Além da atuação dentro das especificidades da sua função, Fábio Santos é ainda o cobrador oficial de pênaltis do Galo atualmente. Eficiente nas cobranças, ele anotou quatro tentos em penalidades máximas em 2017, o que representa o seu número total de gols no Brasileiro e na temporada pelo time atleticano.

O lateral defende a camisa alvinegra desde o ano passado, quando foi contratado junto ao Cruz Azul, do México. Assim como Diogo Barbosa no Cruzeiro, Fábio Santos é o atleta que mais vezes atuou em 2017 pelo Galo: 56 partidas. Ele pode bater a marca da temporada na qual mais jogou na carreira, que foi a de 2012 com o Corinthians, quando jogou 59 vezes no ano.

A lista de títulos de Fábio Santos é grande. O lateral conquistou o Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005 com o São Paulo, Gaúcho de 2010 com o Grêmio, o Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além do Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013, com o Corinthians, e por último o Mineiro de 2017, com o Atlético.