Atlético-MG atinge marca de 100 sócios-torcedores

Google Plus

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Se este ano o Atlético-MG esteve aquém das expectativas dentro de campo, fora das quatro linhas o clube pode comemorar um grande feito. É que a agremiação alvinegra alcançou a marca de 100 sócios-torcedores. O Galo é o sétimo clube brasileiro a atingir tal feito. No ranking, fica atrás de Grêmio, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Internacional e Flamengo.

“Parabéns, Massa! O #Galo (sic.) é o primeiro clube mineiro a atingir a marca de 100 mil sócios! Obrigado à torcida mais apaixonada do país. O mérito é de vocês”, dizia um post no Twitter oficial do Atlético.

Parabéns, Massa! O #Galo é o primeiro clube mineiro a atingir a marca de 100 mil sócios! Obrigado à torcida mais apaixonada do país! O mérito é de vocês! pic.twitter.com/kT6h1YngC3 — Atlético (@atletico) 26 de outubro de 2017

O objetivo da diretoria atleticana era alcançar a marca em dezembro, mas aconteceu antes. O atual presidente do clube, Daniel Nepomuceno, havia estipulado essa meta ao fim de 2014, quando assumiu a presidência do Galo.

Clubes com mais sócios (via ‘Movimento por um futebol melhor’)

1 - Grêmio (126.012)

2 - Corinthians (125.246)

3 - Palmeiras (122.923)

4 - São Paulo (116.735)

5 - Inter (112.756)

6 - Flamengo (104.564)

7 – Atlético (100.030)

8 – Cruzeiro (63.693)

9 – Sport (41.970)

10 – Fluminense (36.861)