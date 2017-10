Léo Silva espera Atlético-MG motivado por vitória no clássico e destaca retorno de Elias

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A vitória de virada sobre o rival Cruzeiro, no último fim de semana, impulsionou as perspectivas do Atlético-MG em busca da classificação à Copa Libertadores. Para continuar sonhando em disputar a competição sul-americana em 2018, o Galo precisa vencer o Botafogo, domingo (29), às 17h, na Arena Independência, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do alvinegro carioca, o zagueiro e capitão do Atlético, Leonardo Silva, espera ver o time com a mesma pegada que teve na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro.

“São confrontos diretos até o final. Agora, depois do clássico, já vamos enfrentar uma equipe que está à frente na tabela e temos que passar por ela para tentar a classificação. É decisão até o final. Precisamos manter a mesma intensidade, empolgação, entusiasmo e concentração do clássico para que a gente possa fazer grandes partidas e consiga vencer os confrontos que temos pela frente”, disse.

Restam oito jogos até o fim desta edição do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa atualmente a décima colocação, com 41 pontos, cinco atrás do Flamengo, time que abre o G-7. Uma posição acima do Rubro-Negro está o Botafogo, que venceu o Corinthians na última segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, e é o próximo adversário do Atlético.

Léo Silva projetou um jogo complicado contra os comandados de Jair Ventura. “É um time muito perigoso porque marca muito forte, no padrão atual, com jogadores que se complementam e possuem características de muita velocidade no contra-ataque. Time muito competitivo, bem treinado, perigoso. Então, temos que ter atenção e estudá-los bastante para que a gente supere as dificuldades e possa vencer”, afirmou.

Retorno de Elias

Elias deve voltar ao time titular do Atlético no jogo contra o Botafogo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Embora não seja considerado um jogador violento dentro de campo, o meio-campista Elias cumpriu três suspensões – duas por expulsões e uma por tomar o terceiro cartão amarelo – em um mês. Ele desfalcou o Galo no triunfo sobre o Cruzeiro por ter recebido o cartão vermelho na derrota em casa para a Chapecoense.

O camisa 8 deve voltar ao time titular diante do Botafogo. Leonardo Silva revelou que os jogadores brincam com Elias por causa do causa das ausências nos jogos, mas destacou a importância do jogador.

“A gente conversa no dia a dia, brinca, mas ele tem a consciência e sabe da responsabilidade e da postura que ele precisa ter no campo. Então, a gente só conversa, mas nada que vá desestabilizar o atleta, porque ele é muito experiente e sabe como se comportar dentro de campo. É um jogador importante para a nossa equipe por sua experiência, por sua qualidade, pelo padrão de jogo, pela ofensividade, pelo nível de marcação que ele tem. Caso retorne, a gente espera que ele nos ajude”, frisou.