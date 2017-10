Gustavo Blanco inicia trabalho de transição após dois meses afastado por lesão

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O treino do Atlético-MG na tarde desta quinta-feira (26), reservou boas notícias para o torcedor alvinegro. Após ser constatada a lesão de Gustavo Blanco, ainda no mês de agosto, o volante iniciou o trabalho de transição para o campo e já realizou atividades com bola. O lateral-direito Carlos César foi liberado pelo departamento médico e também foi visto nos gramados. O jogador passou por cirurgia em maio devido a uma ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo.

Em junho, Gustavo Blanco chegou por empréstimo à Cidade do Galo e se tornou peça importante do elenco do então técnico Rogério Micale. O jovem, de 23 anos, participou de apenas três partidas quando uma ruptura parcial do tendão de aquiles do tornozelo esquerdo o afastou dos gramados, ainda na véspera do jogo contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores. Após dois meses afastado, Blanco deu início ao processo de transição aos gramados nesta quinta-feira.

Por outro lado, o lateral-direito Carlos César já está totalmente recuperado de lesão e foi liberado pelo departamento médico alvinegro para participar de atividades físicas. O jogador se machucou na partida contra o Flamengo, em maio, ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Carlos César rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo, mas teve de permanecer na partida, já que Roger Machado havia efetuado as três substituições.

O Atlético-MG ainda conta com o retorno do volante Elias para a partida contra o Botafogo, após cumprir suspensão na última rodada, contra o Cruzeiro. O duelo frente à equipe carioca será no próximo domingo (29), às 17h, na Arena Independência.