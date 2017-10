Sette Câmara e Lásaro serão candidatos da situação na eleição para presidência no Atlético

Ségio (à esquerda) e Lásaro acompanhando o Atlético em partida na Arena da Baixada. (Foto: Reprodução Twitter)

A chapa “Unidos pelo Galo”, concorrente nas eleições presidenciais do Atlético-MG foi anunciada oficialmente nesta quinta (26). O candidato ao cargo de comando do clube é o conselheiro Sérgio Sette Câmara, que terá como vice o ex-diretor jurídico alvinegro Lásaro Cândido da Cunha.

A eleição no Atlético ainda não tem data oficial marcada, mas estão previstas para 4 de dezembro. Na votação, os membros do conselho do clube, por volta de 400 nomes, decidirão o presidente atleticano para o mandato de três anos (2018-2020).

Sérgio é o candidato que representa a situação e terá o apoio do atual presidente Daniel Nepomuceno. No comando do clube desde 2015, Nepomuceno já havia anunciado que deixaria o cargo sem disputar a reeleição. A chapa foi anunciada por Sérgio Sette Câmara através de sua conta nas redes sociais.

“Agora é oficial. Eu e meu amigo Lásaro Cândido da Cunha - chapa Unidos pelo Galo!! Uma honra enorme, e uma responsabilidade gigante!” escreveu o conselheiro.

Concorrência

A oposição será representada pelo conselheiro Fabiano Ferreira. Fabiano já tem histórico na vida política do clube. Em 2011, disputou as eleições no Galo como candidato a vice na chapa que tinha Irmar Ferreira Campos como nome principal. Na ocasião, com apenas 61 votos, Fabiano e Irmar foram derrotados pelo atual prefeito da cidade de Belo Horizonte, Alexandre Kalill, que recebeu 235.

Desistência

Ainda nesta quinta-feira (26), um dos principais nomes na disputa eleitoral atleticana desistiu de sua candidatura. O conselheiro do clube Fred Couto era pré-candidato e optou por abandonar a briga pela presidência após uma reunião com Alexandre Kalil, Ricardo Guimarães (presidente do Banco BMG e ex-presidente do Galo) e Rubens Menin (presidente da MRV), nomes fortes nos bastidores do clube.

Fred também havia sido candidato nas eleições de 2011 e ficou na segunda colocação, com 79 votos.