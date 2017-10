Camisa utilizada por Robinho no clássico é exposta no mural da sede de Lourdes

Robinho comemora seu segundo gol na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

A camisa utilizada pelo atacante Robinho em sua grande atuação no clássico do último domingo (22), contra o Cruzeiro, está exposta no memorial do Atlético-MG, na sede de Lourdese, em Belo Horizonte. Além desta camisa e de outras, o memorial traz todos os troféus conquistados pelo clube ao longo de sua história.

No clássico, o rei das pedaladas conseguiu superar a sua marca de gols pelo Real Madrid. Pelo Galo, Robinho disputou 101 partidas e marcou 36 vezes, sendo quatro desses gols marcados contra o arquirrival do Galo, o Cruzeiro. Já pelo clube espanhol, foram 136 partidas e 35 gols marcados.

Apesar da grande partida de Robinho no clássico mineiro, o seu ano vêm muito abaixo das expectativas. Depois de um ótimo primeiro ano com a camisa alvinegra, o atacante não conseguiu repetir as mesmas atuações e acabou sendo sacado do time titular pelo até então técnico do Galo, Rogério Micale. Com Micale, Robinho não conseguiu muitas chances e acabou não sendo nem opção durante os jogos.

Com a chegada de Oswaldo de Oliveira, Robinho ganhou uma nova chance. O treinador alvinegro é conhecido por sempre confiar nas vozes mais experientes dos seus elencos e no Galo não foi diferente. Na estréia de Oswaldo, o meia-atacante do Galo foi titular e fez os dois gols da vitória atleticana sobre o xará paranaense.

A partir daí, Robinho foi coroado com boas atuações e voltou a cair nas graças da torcida alvinegra, que agora passa a pedir pela renovação do contrato do camisa 7 que termina no final desta temporada.

Em entrevista coletiva na Cidade do Galo, Robinho afirmou que aceitaria reduzir o seu salário para permanecer no clube alvinegro. Agora, caberá à nova diretoria definir se os serviços do atacante serão úteis para a próxima temporada.

“Aceitaria [reduzir o salário], sim. Acho que, quando há interesse de ambas as partes, é só conversar. Não tem problema nenhum. O mais importante é estar feliz e estar fazendo o que gosta, que é jogar futebol", disse.