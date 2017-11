Luan e Gustavo Blanco viram reforços para o Atlético-MG na reta final do Brasileirão

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG recebeu boas notícias vindas do departamento médico para a reta final do Brasileirão. Ainda buscando a vaga para a Copa Libertadores 2018, o técnico Oswaldo de Oliveira ganhou os retornos do volante Gustavo Blanco e do atacante Luan.

Em agosto, Blanco sofreu uma ruptura parcial no tendão de aquiles, quando tinha apenas três jogos com a camisa alvinegra. Já Luan tratava de um problema muscular e estava indisponível desde a derrota para o Vitória, por 3 a 1, na Arena Independência. O atacante vinha de uma boa sequência de 12 partidas seguidas.

Na reapresentação da equipe, Luan e Blanco participaram das atividades em campo com os jogadores que não jogaram grande parte do jogo contra o Botafogo. Entre eles Valdívia e Cazares, que também lutam por uma vaga no meio de campo.

O Atlético-MG de Luan e Blanco voltará a campo contra o Santos, neste sábado (17), às 17h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.