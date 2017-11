Liberado pelo DM do Atlético-MG, Carlos César relembra momentos de grave lesão

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Após um longo tempo afastado dos gramados, o lateral Carlos César está liberado para voltar à ativa no Atlético-MG. Recuperado de grave lesão no tornozelo esquerdo, o jogador compartilhou com os jornalistas, em entrevista coletiva na Cidade do Galo, as dificuldades durante os cinco meses em que esteve no Departamento Médico.

Ele espera ficar 100% fisicamente, para poder reaparecer em campo com a camisa atleticana. "Foram cinco meses e meio. É muito bom estar de volta. Você coloca metas por vontade de voltar, querendo atropelar o tempo certo da recuperação. Isso é um aprendizado, saber que tudo tem seu tempo. Você tem que aproveitar para fortalecer, adquirir perseverança. Estou voltando, suportando as dores de adaptação, permanecendo nos treinos no tempo inteiro. Estou evoluindo a cada tempo", afirmou.

Carlos César se machucou no dia 13 de maio deste ano, no empate com o Flamengo por 1 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo esquerdo, após uma dividida. Mesmo assim, jogou os minutos finais da partida, já que o treinador Roger Machado já havia feito as três substituições no jogo.

"Eu tinha metas. Esperava cuidar bem da alimentação, do sono, dos detalhes médicos. Quando você continua sentindo dor, você quer desabafar de alguma forma. Não fazia em casa com minha esposa. No CT também não. Era dentro do meu carro que eu desabafava, conversava com Deus, chorava as lágrimas. Isso fortalece. Aprendi que, no momento das dificuldades, você adquiri muitas coisas. Isso engrandece o homem para que ele possa passar por esse momento difícil", destacou.

Confira outros trechos da entrevista de Carlos César:

Volta aos gramados

"Torço para que o Alex se recupere o mais rápido possível. Estou focado em melhorar o condicionamento físico, melhorar 100% o tornozelo. Quando estiver pronto, o Oswaldo vai avaliar para que eu possa dar o meu melhor dentro de campo."

Frustação

"Lidar com frustração é complicado. Você coloca metas no início do ano, quer jogar mais vezes, conquistar títulos. Quando isso não acontece, você entristece um pouco. Isso acontece com os profissionais. Não é o único momento difícil da minha carreira. Levo como aprendizado. Torcer é difícil. Ver o que o torcedor vê, de fora, é muito complicado. Espero que dê tudo certo e eu volte a campo o mais rápido possível."