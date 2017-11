Victor almeja grande jogo diante do Santos: "Duas equipes muito técnicas"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Devido à qualidade de Santos e Atlético-MG e pelos objetivos que ainda possuem no Campeonato Brasileiro, o goleiro atleticano Victor espera um grande jogo entre as duas equipes. Peixe e Galo se enfrentam às 17h deste sábado (3), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.

“A expectativa é de um bom jogo, as duas equipes com objetivos. O Santos ainda briga pelo título e o Atlético por uma vaga na Libertadores. São duas equipes muito técnicas, com jogadores de alta capacidade técnica, então, tem tudo par ser um grande jogo. Será um jogo difícil e espero que o Atlético possa, mais uma vez, fazer um bom jogo fora de casa”, comentou o ídolo alvinegro, que reiterou a confiança na conquista da vaga para a Libertadores do próximo ano.

Sobre o adversário estar passando por um momento conturbado, com troca de treinador, Victor observou que o Galo não pode se apoiar nesse fato.

“A gente sabe que, quando há mudança no comando, o time passa por uma instabilidade, mas não acredito que isso deva desmobilizá-los ou desmotivá-los, até porque eles ainda têm objetivos no Campeonato Brasileiro e isso é uma coisa a que, infelizmente, o jogador brasileiro já esta acostumado. Não podemos nos apegar a isso. Temos que procura fazer o nosso melhor, fazer o nosso jogo independente dessa questão da troca de treinador do Santos”, concluiu o camisa 1 do Galo.