De volta aos treinos, Adilson ressalta importância de pontuar fora na reta final do Brasileirão

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Poupado do treino da última quarta-feira (1º), o volante Adilson retornou para as atividades em campo nesta quinta-feira (2), o CT do Atlético-MG. O meio-campista ressaltou a valor de fazer um bom jogo contra o Santos, neste sábado (4), às 17h, na Vila Belmiro, sendo que o retrospecto atleticano no Brasileirão é melhor fora de casa.

"A gente espera mais uma vez fazer uma boa partida. Estamos num momento final, decisivo, cada partida é muito importante, então temos que fazer um bom trabalho e pontuar fora de casa para trazer pontos importantes", disse.

Nos treinos desta quinta, o técnico Oswaldo de Oliveira esboçou uma equipe titular com Cazares e Otero. O meia Valdívia acabou perdendo espaço devido a atuações ruins nas últimas partidas. Adilson exaltou a qualidade de seus companheiros de equipe.

"Eles têm muita qualidade, a equipe ganha bastante com bola parada, na velocidade e qualidade de jogo. Eles tês total condição de desempenhar a função e já provaram isso dentro de campo. Então é merecido [titularidade] da partes deles e terão todo o suporte da equipe para fazer um bom trabalho", comentou.

No treino da última quarta-feira (1º), Adilson foi poupado e não participou das atividades físicas em campo. Já nesta quinta, o volante treinou normalmente e seguirá com a delegação alvinegra para a partida contra o Santos.

"Eu tive uma pancada muito forte no jogo contra o Botafogo e estava apreensivo por não conseguir treinar, mas o pessoal da fisioterapia me ajudou e fez um trabalho muito bom. Então eu pude me recuperar a tempo para estar disponível para a próxima partida", concluiu.