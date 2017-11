Diego Tardelli divulga vídeo inédito de preparação do Atlético-MG na Libertadores de 2013; veja

Tardelli comemorando gol na Copa Libertadores de 2013 (Foto: Bruno Cantini- Atletico-MG)

Diego Tardelli, atacante do Shandong Luneng, da China, é um dos grandes ídolos recentes da torcida do Atlético-MG. O jogador, que é o 15º maior artilheiro da história alvinegra, frequentemente faz referências ao Galo em suas redes sociais. Na última semana, o jogador postou um vídeo (veja abaixo) que revela os bastidores do time antes da emblemática partida contra o Newell’s Old Boys, na Copa Libertadores de 2013.

#tbt de novo! Hj achei um celular antigo com vídeos inesquecíveis!! Pré jogo Galo X Newell”s #quemomento Uma publicação compartilhada por Diego Tardelli (@tardelli9) em Nov 2, 2017 às 6:30 PDT

Tardelli formou com Jô, Bernard e Ronaldinho o ataque que deu o título da competição continental ao Galo. A partida contra o Newell’s, válida pela semifinal da Libertadores foi um dos grandes desafios vividos por aquele time na copa.

O Galo havia perdido por 2 a 0 na partida de ida, em Rosário, na Argentina. No Independência, o time conseguiu empatar no placar agregado, fazendo 2 a 0 no tempo normal e levando a decisão para a disputa de pênaltis. Nas penalidades o Atlético venceu a disputa por 3 a 2 e garantiu sua passagem à decisão.

No último confronto da competição, contra o Olimpia, do Paraguai, o roteiro teve várias semelhanças com o da semifinal. O time atleticano perdeu por 2 a 0 no primeiro jogo e devolveu o placar em Belo Horizonte. Na disputa de pênaltis, o Galo venceu por 4 a 3 e garantiu o título.