Oswaldo visa 'dar continuidade' ao trabalho no Atlético-MG: "Tenho muita vontade de permanecer"

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Na reta final de temporada, as equipes começam a trabalhar no planejamento para o próximo ano, e no Atlético-MG não é diferente. O grupo de Sérgio Sette Câmara, candidato favorito para vencer o pleito de dezembro, já se reuniu com Alexandre Gallo para assumir o cargo de diretor técnico. O técnico Oswaldo de Oliveira, que possui contrato até o final do ano que vem, manifestou sua vontade de ficar no clube e demonstrou apoio a Alexandre Gallo.

"Minha expectativa é muito otimista. Tenho muita vontade de permanecer. O Gallo é uma pessoa que conheço muito bem, já trabalhou comigo. Ele reside em Santos e, quando trabalhei lá, nós nos encontramos. Minha expectativa é muito positiva. De certa forma, embora sem manter o foco direto, o Atlético-MG precisa trabalhar também para desenvolver o trabalho do ano que vem. Temos procurado fazer isso, embora sem a definição, mas é parte do meu trabalho. Quero dar continuidade ao meu trabalho aqui ano que vem", disse.

Neste sábado (4), o Atlético enfrenta o Santos, às 17h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com a mudança no comando técnico da equipe paulista, Oswaldo de Oliveira acredita que os adversários entrarão em campo mais motivados e ressaltou as dificuldades da partida.

"O nosso campeonato é muito longo e apresenta algumas mudanças, alternativas, que modificam as características das partidas. O Santos tem uma mudança agora que pode interferir muito na maneira desse jogo ser jogado e acaba que a equipe se motiva e vem com outro espírito, mas por outro lado vejo um crescimento bastante satisfatório de nossa equipe e acho que isso aumenta muito a qualidade desse jogo amanhã", comentou.

Os últimos treinos do Galo para a partida esboçaram uma equipe titular com Cazares e Otero. O meia Valdívia acabou perdendo espaço, mas o treinador reforçou a qualidade de seu elenco e explicou o porquê de sua escolha.

"Na maneira de montar a equipe eu chamei atenção dos jogadores. Temos sete jogadores pra ocupar três vagas, naquela linha entre Fred e os volantes, que são os meias. Então eu falei com Cazares, Otero, Valdívia, Luan, Marlone e Clayton, que também pode exercer esse papel, que eu faria algumas modificações dependendo da característica do jogo ou pelo desgaste do jogador", avaliou.