Hyuri desabafa em rede social e anuncia seu retorno ao Atlético-MG na próxima temporada

Hyuri em ação pelo Galo em 2016.(Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

O atacante Hyuri, emprestado pelo Atlético-MG ao Chongqing Lifan, da China, anunciou em seu perfil no Instagram que voltará ao time alvinegro para a próxima temporada. O jogador revelou frustração por ter participado de apenas duas partidas oficiais pelo time chinês, onde está desde o início do ano.

Hyuri participou apenas dos primeiros minutos da estreia do Galo na temporada de 2017, contra o América-TO, no Campeonato Mineiro. O atacante chegou a Belo Horizonte em 2016 e, ao todo, soma 36 partidas com a camisa alvinegra e quatro gols marcados.

O brasileiro agradeceu pela convivência com os jogadores do clube e também postou fotos com jogadores brasileiros que atuam na China, Ricardo Goulart e Júnior Urso (Guangzhou Evergrande), Aloísio (Hebei Fortune), e Geuvânio, ex-Tianjin Quanjian e atualmente no Flamengo. Apesar disso, Hyuri não escondeu o sentimento de raiva por ter sido pouco utilizado no país asiático.

Bastante acionado no Atlético do ano passado, Hyuri reencontrará na Cidade do Galo o técnico responsável por sua estreia em um grande clube. Oswaldo de Oliveira era técnico do Botafogo quando o atacante fez sua estreia pela equipe da estrela solitária. O jogador tem mais três anos de contrato assinados com o time mineiro.

Confira a postagem do jogador: