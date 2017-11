Jogo Atlético-MG x Atlético-GO AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017 (0-0)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO! Kléver; Jonathan, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; Marcão Silva (Paulinho), Igor, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa (Alison).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago (Adilson) e Elias; Cazares, Robinho e Valdívia; Fred.

ÚLTIMO JOGO!

No primeiro turno do campeonato, o Atlético-MG ganhou por 2 a 1 do Atlético-GO com gols de Elias e Fred.

FORA DOS PLANOS!

O atacante Walter, do Dragão, não viajou para Belo Horizonte nesta quarta-feira (8). Provavelmente, o jogador não vestirá mais a camisa da equipe nesta temporada e a diretoria não renovará seu contrato para o próximo ano por não ter condições de renovar seu contrato.

DE OLHO NOS VISITANTES!

Apesar da má fase em campo, o Atlético-GO tem tido melhores aproveitamentos fora de casa. O Dragão é o décimo quinto na classificação seguindo esse quesito. Se dependesse apenas dos resultados longe de seus domínios, estaria fora da zona de rebaixamento.

RETROSPECTO DAS EQUIPES!

As equipes já se enfrentaram em 12 ocasiões e o Galo leva o melhor no confronto. São 8 vitórias da equipe mineira, três empates e uma derrota para o Atlético-GO.

Ambas equipes vem de derrotas na última rodada. O Atlético-MG perdeu para o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro. Já o Atlético-GO perdeu por 1 a 0, em casa, para o São Paulo.

O Galo soma 42 pontos e está em 12ª colocação, enquanto o Atlético-GO é o lanterna do campeonato com 27 pontos somados.

Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h, na Arena Independência, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão 2017.