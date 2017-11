Após choque de cabeça com Adilson, zagueiro Gabriel é vetado para duelo contra o Bahia

Google Plus

Foto: Divulgação/Atlético

O Atlético-MG tem mais um desfalque confirmado para a partida contra o Bahia, no próximo domingo (12), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gabriel sofreu um choque de cabeça no jogo contra o Atlético-GO, na última quinta-feira (9). Por recomendações médicas, o defensor não viajará para a partida na Arena Fonte Nova.

O zagueiro se chocou com o companheiro de equipe Adilson, durante uma disputa de bola no confronto contra o Dragão. O volante é desfalque do duelo contra o Bahia por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Leonardo Silva e o centroavante Fred também foram suspensos.

Por outro lado, o meia-atacante venezuelano Otero está de volta após cumprir suspensão. No treino desta manhã, o técnico Oswaldo de Oliveira sinalizou a entrada de Yago e Rafael Moura. Os zagueiros Felipe Santana e Matheus Mancini devem formar a dupla de zaga para a próxima partida.

O confronto contra o Bahia é duelo direto para uma vaga para a Copa Libertadores 2018. A partida ocorre neste próximo domingo (12), às 18h, na Arena Fonte Nova.