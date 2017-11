Atlético-MG é campeão mineiro Sub-20 e garante título estadual em todas as categorias

Google Plus

Foto: Divulgação/FMF

Em Minas Gerais, só deu Atlético-MG. Na tarde desde sábado (11), o Sub-20 do Galo, mais conhecido como Galinho, conquistou o título mineiro ao golear o Araxá por 4 a 0, na decisão do campeonato disputado na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Os gols alvinegros foram marcados por Marco Túlio, Yuri (contra), Welinton e Lucas Índio.

Na primeira fase, o Galinho terminou em primeiro lugar, com nove vitórias em 11 jogos. No hexagonal, o time alvinegro terminou na segunda posição, fazendo a decisão, em jogo único, contra o Araxá.

Com o resultado, o Atlético-MG sacramentou um ano de vitórias nas categorias de base. No Sub-14, o Galinho venceu o Cruzeiro por 3 a 0, em partida disputada na Toca da Raposa I. O jogo aconteceu também neste sábado.

Em outubro, as categorias Sub-15 e Sub-17 também levantaram taça. O primeiro venceu o Cruzeiro em duas partidas pela final do Estadual. Na primeira partida, empate em 1 a 1, na Vila Olímpica. No jogo derradeiro, vitória atleticana por 3 a 2, na Toca da Raposa I.

O Sub-17 também venceu o Cruzeiro após dois empates na decisão. Na Vila Olímpica, 1 a 1, e na Toca da Raposa I, 0 a 0. A final foi decidida nos pênaltis com vitória atleticana por 5 a 4.

Necessário destacar que, no mês de maio, o time profissional também foi campeão mineiro derrotando o Cruzeiro, por 2 a 1, no Independência, conquistando o 44º título estadual de sua história.