Jogo Atlético-MG x Bahia AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Com muitos desfalques, Atlético encara o Bahia

Para o jogo, o Atlético tem uma série de problemas para o técnico Oswaldo Oliveira. Começando pela defesa, o zagueiro Leonardo Silva levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo. O companheiro de posição, Gabriel, sofreu uma pancada na cabeça e não vai para a partida por ordem médica. A dupla que vai os substituir deve ser formada por Felipe Santana e Manteus Mancini.

No meio, o volante Adilson também está suspenso. Além disso, ele deixou o gramado do Independência, após o duelo com o Atlético-GO, na quinta-feira (09), com um galo na cabela e quatro pontos. Yago deve ser a opção.

Na frente, o atacante Fred não entra em campo, ele também recebeu o terceiro cartão amarelo e não viajou para Bahia. Na vaga, Rafael Moura será o substituto.

Com casa cheia, Bahia vai em busca da Vitória

O Bahia espera vencer o Atlético para ficar mais próximo do objetivo de ir para a Copa Libertadores. Para isso, uma intensa campanha começou na internet com a hashtag: #40mildomingo. A expectativa é lotar a Arena Fonte Nova para ajudar a equipe.

O técnico Paulo César Carpegiani tem duas dúvidas para o jogo. O volante Renê Júnior e Lucas Fonseca sentiram dores durante o jogo contra o Avaí e serão reavaliados.