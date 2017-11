Robinho celebra atuação do Atlético-MG e critica equipe de arbitragem

Google Plus

(Foto: Divulgação/Atlético Mineiro)

O atacante Robinho foi decisivo para o Atlético-MG mais uma vez. Em ascensão desde a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, o atacante alvinegro marcou mais dois no Campeonato Brasileiro, chegou a 7 tentos na competição e garantiu o empate do Galo contra o Bahia pelo placar de 2 a 2.

O lance que resultou no gol de empate da equipe baiana foi motivo de reclamação por parte do atacante atleticano. O camisa 7 alegou que não acredita em má fé dos árbitros, mas que eles são bastante mal preparados.

“Dificilmente você me vê falando de arbitragem, mas os árbitros do futebol brasileiro… Eu nem vi se foi pênalti ou não, eu não sou muito de ficar reclamando com o juiz, até porque eu estou pendurado. Mas eles são muito confusos. Não acredito nem em má fé não. Acredito que eles são mal preparados para apitar, o critério não é o mesmo. Deixo para os comentaristas falarem de arbitragem, a gente não viu”, comentou Robinho.

Robinho acredita que o Atlético-MG fez uma boa partida, lamentou que a equipe não tenha saído da Fonte Nova com os 3 pontos e deixou em destaque o quão complicado é enfrentar o Bahia na casa do adversário, já que a equipe baiana também briga por uma vaga no G7.

“Acho que a gente fez um grande jogo, os dois times buscando o gol em todo momento do jogo. Acho que 2 a 2 foi de bom tamanho para o que os dois times apresentaram. Tanto o Atlético Mineiro, quanto o Bahia jogaram para frente, o jogo foi aberto. É claro que a gente queria ganhar o jogo, para pontuar mais e ficar mais próximo na briga pela Libertadores. Não deu. Acho que a gente está de parabéns, porque todo mundo se empenhou e todo mundo deu o seu máximo”, analisou.

Na próxima rodada, o Atlético-MG encara o Vasco da Gama em São Januário em mais um confronto direto por uma vaga na Libertadores. O Galo está a 4 pontos do sétimo colocado, o Flamengo.