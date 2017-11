Cazares e dupla de zagueiros são vetados e desfalcam Atlético-MG diante do Vasco

Cazares permanece em Belo Horizonte para seguir tratamento na fisioterapia (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG informou, na manhã desta segunda-feira (13), que o meia Cazares e os zagueiros Felipe Santana e Gabriel continuarão fazendo tratamento na fisioterapia e não enfrentam o Vasco, quarta-feira (15), às 21h45, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cazares sofreu uma entorse no tornozelo direito, ao passo que Felipe Santana teve uma torção com lesão parcial do ligamento cruzado do joelho direito. Gabriel, por sua vez, sofreu uma pancada na cabeça em lance com seu companheiro Adilson, na vitória sobre o Atlético-GO, quinta-feira passada (9), no Independência, e segue fora.

O trio continua em Belo Horizonte. A delegação atleticana embarca para o Rio de Janeiro às 14h22 desta segunda-feira. Nesse domingo, o Galo empatou em 2 a 2 com o Bahia, em Salvador.

Além dos três, o técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com o zagueiro Matheus Mancini e o meia-atacante Luan. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo nesse domingo (12), na Fonte Nova.

Reforços

Artilheiro do Atlético na temporada, Fred reforça o time alvinegro (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Por outro lado, o torcedor atleticano pode comemorar os retornos de quatros jogadores. O zagueiro Leonardo Silva, o lateral-direito Marcos Rocha, o volante Adilson e o atacante Fred retornam à equipe. Marcos Rocha se recuperou de dores musculares na coxa direita e está pronto para pegar o Vasco. Léo Silva, Adilson e Fred cumpriram suspensão contra o Bahia. Os quatro se juntam ao plantel na Cidade Maravilhosa.