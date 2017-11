Jair Ventura nega especulações sobre assumir Atlético-MG: "Foco total no Botafogo"

Jair mostrou respeito pelo atual comandante do Galo, Oswaldo de Oliveira (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Em entrevista coletiva nessa quarta-feira (15), o técnico Jair Ventura rechaçou a possibilidade de trocar o Botafogo pelo Atlético-MG na próxima temporada. O comandante botafoguense negou as especulações e afirmou estar focado no Glorioso.

"Vi uma situação falando que já estava acertado com o Atlético. Não houve nada disso", assegurou. "Primeiramente, estou focado aqui. Segundo, que o Atlético tem treinador, e terceiro que ele [Oswaldo de Oliveira, técnico do Galo] é meu amigo", completou Jair, pregando respeito ao técnico do Atlético.

Contrato de Jair com o Botafogo vai até dezembro de 2018, mesmo período que expira o vínculo de Oswaldo de Oliveira com o Atlético

Jair também destacou o desejo de levar o Botafogo à segunda participação consecutiva na Copa Libertadores da América. O time carioca ocupa o sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"Não teve contato nenhum com o Atlético, zero. Sigo fazendo meu trabalho, não tem nada. São mais especulações de final de ano. Foco total no Botafogo. Tenho contrato e estou muito concentrado em levar o time à Copa Libertadores do ano que vem", frisou.

O Botafogo entra em campo na noite desta quinta-feira (16), às 20h, contra o lanterna Atlético-GO, pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorrerá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.