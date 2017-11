Victor se torna recordista de jogos no Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O goleiro Victor, do Atlético-MG, bateu um recorde em sua grande atuação no empate contra o Vasco, em São Januário. O arqueiro alvinegro se tornou o jogador do clube com mais partidas pelo Campeonato Brasileiro na história da competição, superando o atacante Marques, que tinha 192 partidas. Victor completou sua partida de 193, um a mais que o ídolo alvinegro e que o seu atual companheiro de elenco Leonardo Silva, que empatou com Marques ao atuar nesta última quarta-feira(15).

O recorde foi coroado com uma excelente atuação de Victor, que impediu pelo menos 4 boas chegadas do ataque vascaíno. O goleiro acredita que a partida foi muito aberta e que ambas as equipes poderiam ter vencido e que isso pode ter contribuído para a sua boa atuação.

“Fico feliz de poder ter tido uma boa atuação. Tive a felicidade de ter uma boa atuação, uma atuação segura e conseguir segurar o empate até o final”, disse o goleiro.

“Foi um jogo no qual ambas as equipes poderiam ter vencido. Tive a felicidade de fazer algumas defesas durante a partida, principalmente no segundo tempo. Mas o Atlético também criou boas oportunidades para matar o jogo. Foi um jogo franco, um jogo aberto. Talvez 1 a 1 não demonstre a grandeza que foi o jogo”, analisou.

O empate deixou o Atlético-MG momentaneamente na 9ª colocação da competição com 47 pontos. Um a mais que o Bahia que enfrenta o Santos nesta-quinta(16), na Arena Fonte Nova e 3 a menos que o Flamengo, último integrante do G-7 que enfrenta o Coritiba no Couto Pereira.

Nas próximas rodadas, o Atlético precisa fazer o máximo de pontos e torcer por outros resultados para poder se classificar para a próxima Copa Libertadores da América. Nas próximas rodadas do campeonato, o Galo enfrentará o Coritiba no Independência, o atual campeão Corinthians na Arena de Itaquera e fecha a competição contra o Grêmio em Belo Horizonte.