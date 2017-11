Atlético-MG lançará terceiro uniforme ainda em 2017, mas não o utilizará em campo

Terceiro uniforme de 2016, todo na cor preta (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Seguindo o movimento já estabelecido por vários dos clubes brasileiros, o Atlético-MG lançará, pelo terceiro ano consecutivo, um terceiro uniforme ainda em 2017.

O time alvinegro apresentou uma terceira camisa de jogo em 2015 e 2016, pelas fornecedoras Puma e DryWorld, respectivamente. A de 2017 será fabricada pela Topper, com quem o Galo assinou contrato até 2020. Nas edições anteriores, as camisas tiveram o preto como cor majoritária.

Apesar de ainda não ter data de lançamento marcada nem detalhes revelados, o terceiro uniforme de 2017 já foi confirmado pelo presidente Daniel Nepomuceno e terá uma diferença garantida em relação aos anos anteriores, ele não será utilizado em campo.

A ideia do clube é lançar a peça exclusivamente para os torcedores, priorizando os sócios e com um preço mais acessível. As unidades serão limitadas e com venda exclusiva para os sócios Galo na Veia. Caso os sócios não esgotem o estoque, a venda será aberta aos demais atleticanos.