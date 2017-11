Segundo zagueiro-artilheiro na história do Brasileirão, Léo Silva projeta 'briga legal' com Réver

Leonardo Silva ainda não sabe se vai permanecer no Galo para 2018 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Leonardo Silva anotou o segundo gol da vitória por 3 a 0 do Atlético-MG sobre o Coritiba, na noite desse domingo (19), no Independência, e se tornou o segundo zagueiro que mais marcou gols na história do Campeonato Brasileiro. O capitão alvinegro, que não balançava as redes desde outubro do ano passado, marcou ao menos um gol em todos os Brasileiros da década.

Agora, o defensor tem 28 gols, mesmo número de Antônio Carlos (ex-Fluminense, São Paulo e Botafogo). Ambos estão atrás de Júnior Baiano e Réver, que têm 29 gols.

Em entrevista após o jogo, Léo Silva comemorou o feito e brincou sobre estar quase alcançando Réver, seu companheiro de zaga na conquista da Copa Libertadores de 2013 e Copa do Brasil de 2014.

"É uma briga legal, interessante. Nós somos amigos", disse o xerife atleticano. "Fazer um golzinho este ano, num momento importante, me deixa muito feliz. Estava em busca desse gol, e num momento fora de casa muito importante na minha vida, então é continuar essa disputa sadia dentro de campo, em busca de ajudar o Atlético. E o que vir é consequência", completou.

Leonardo Silva comemora seu gol de cabeça (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Considerado um dos maiores zagueiros da história do Galo, Leonardo Silva pode deixar o clube ao fim da temporada. Isso porque seu contrato expira em dezembro, e ele ainda não foi procurado pela diretoria alvinegra para estender seu vínculo.

Ainda sonhando com vaga na Libertadores do ano que vem, o Atlético vai até São Paulo, no próximo domingo (26), para encarar o campeão Corinthians, às 17h. Léo Silva quer estragar a festa do Timão.

"Agora, é enfrentar o Corinthians, que foi campeão. [Será] um jogo de festa, mas não dentro de campo. Vamos com o mesmo foco que tivemos aqui [contra o Coritiba], para que conseguirmos manter o sonho vivo", concluiu.

Zagueiros com mais gols na história do Brasileirão:

29 - Revér

29 - Júnior Baiano

28 - Leonardo Silva

28 - Antônio Carlos

27 - Índio