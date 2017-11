Para celebrar marca de 100 mil sócios, Atlético-MG lança camisa comemorativa

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Para agradecer o feito de chegar aos 100 mil sócios, marca alcançada em outubro, o Atlético-MG realizará nesta quinta-feira (23) o lançamento de uma camisa comemorativa para seus torcedores. Com sua quantidade limitada a 2 mil, a camisa será vendida, de modo inicial, apenas para sócios Galo na Veia com o pagamento em dia. As imagens do uniforme foram divulgadas pelo clube na tarde desta quarta-feira (22).

A camisa, edição especial de colecionador, estará a venda em todas as Lojas do Galo, exceto na unidade Belvedere. Os modelos são masculino, feminino e juvenil e a data para início da aquisição se dará de acordo com o plano do associado.

Assim ficou definido o calendário de vendas:

GNV Preto e GNV Gold: a partir de quinta-feira (23);

GNV Prata: a partir de segunda-feira (27);

GNV Branco, GNV Clubes e GNV Torcidas: a partir de sexta-feira (1º);

Não-sócios: a partir de 4 de dezembro.

O preço das camisas é fixo, ou seja, independente do plano, todos os sócios pagarão o mesmo valor. O modelo masculino custará R$223,90, o feminino R$184,90 e o infantil R$174,90. No momento da compra, é obrigatória a apresentação do cartão de sócio Galo na Veia e documento de identificação com foto e cada CPF poderá adquirir apenas uma camisa por plano associado.

O atleticano interessado em obter a camisa comemorativa poderá se dirigir a um dos seguintes endereços:

Loja do Galo Lourdes - Rua Bernardo Guimarães, n° 2.380, Lourdes;

Loja do Galo Labareda - Av. Portugal, n° 4.020, Santa Amélia;

Loja do Galo Centro - Rua Tupinambás, 400, Centro;

Loja do Galo Betim - Av. Governador Valadares, 88, Centro, Betim/MG;

Loja do Galo Savassi - Rua Antônio de Albuquerque, 481/Loja 09, Savassi;

Loja do Galo Minas Shopping - Av. Cristiano Machado, 4.000 / 2º piso;

Loja do Galo Sion - Av. dos Bandeirantes ,448 – loja 03 – Sion;

Loja do Galo Shopping Estação - Av. Cristiano Machado, 11.833/1º Piso, Venda Nova;

Loja do Galo Via Shopping Barreiro - Av. Afonso Vaz de Melo, 640 / lj. 262, Barreiro;

Loja do ‪Galo Betânia - Central Park Shopping – Av. Úrsula Paulino, 1.321, Betânia;

Loja do ‪Galo Monte Carmo Shopping - Av. Juiz Marco Tulio Isaac, 1.119 – Ingá Alto, Betim.

Atualmente, o Atlético-MG tem 100657 sócios e ocupa a sexta posição, sendo o maior do Estado neste quesito. De acordo com o ranqueamento disponível no site do Movimento por um Futebol Melhor, o clube líder em torcedores associados no país é o Grêmio, com mais de 130 mil, seguido por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Internacional.