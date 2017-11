Oswaldo evita culpar Fred por empate contra Corinthians: "Teve outro lance capital"

(Foto: Bruno Cantini)

O empate do Atlético-MG diante do Corinthians na Arena de Itaquera diminuiu as chances de a equipe mineira conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Com o resultado, o Galo terminou a penúltima rodada na 10ª colocação do Brasileirão, com 51 pontos, e terá que depender de alguns resultados para poder se classificar para a competição continental.

O resultado foi bastante lamentado - especialmente após a grande chance perdida pelo atacante Fred quando o jogo já estava 2 a 2. O atacante recebeu um bom passe de Robinho, ficou cara a cara com Cássio, driblou o goleiro corinthiano, mas acabou chutando pra fora a chance de o Galo ter terminado a rodada na 8ª colocação e empatado com o atual sétimo colocado, o Flamengo.

O treinador do Galo, Oswaldo de Oliveira tentou eximar o atacante atleticano de qualquer culpa pelo empate e disse que houve outros lances cruciais no jogo que foram determinantes para o empate.

“Não foi só esse lance do Fred, teve outro lance capital também. Jô estava impedido no gol do Corinthians, e isso é decisivo. Se não tivesse empate, nós poderíamos conseguir a vitória. Fred fez a jogada lindamente, mas sentiu que vinha alguém atrás dele e antecipou o chute, que subiu um pouco. Faltou alguém gritar tranquilizando que ele era completamente o senhor da jogada. Ele poderia até ter avançado mais, mas antecipou o chute e perdeu o gol. Eu insisto que divido o demérito desse lance com o gol em que Jô estava impedido”, ressaltou.

Oswaldo também assumiu que após esse empate, as chances do Atlético classificar para a próxima Libertadores reduziram significadamente, mas que a equipe irá lutar até o final para poder alcançar a grande meta do clube na temporada.

“Acabei de falar com os jogadores. É claro que é difícil depois desse empate, mas vamos buscar até o final. Ainda temos um jogo. Pode ser que a gente consiga, pois tem muito a acontecer. Vamos insistir com isso. Alertei a todos que temos de nos preocupar com a recuperação e, em seguida, com a nossa preparação para o próximo jogo, que será decisivo Temos de contar com resultados alheios. Mas, de qualquer forma, ainda temos três pontos para buscar”, concluiu.