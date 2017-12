Troca de volantes para jogo contra Grêmio: Adilson substitui Yago no Atlético-MG

Adilson ficou reserva nos últimos dois jogos do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O técnico Oswaldo de Oliveira vai promover uma troca na "volância" do Atlético-MG para última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (3), contra o Grêmio, às 17h, no Independência. Devido a uma virose, o jovem Yago dá lugar ao experiente Adilson.

Yago não se recuperou da enfermidade e ficará de fora da partida diante do time tricolor. Adilson, que foi reserva nos últimos dois jogos – contra Coritiba e Corinthians –, volta à titularidade, para formar dupla com Elias.

Outro desfalque para a equipe atleticana é o lateral-direito Marcos Rocha, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. O jogador não participou do treino desta sexta-feira (1º), na Cidade do Galo, e foi liberado antecipadamente para tirar férias. O zagueiro Bremer será o substituto do camisa 2. Oswaldo exaltou o potencial do jovem atleta.

"A gente precisava de uma opção e não tinha outros jogadores. Me sugeriram o Bremer. Testei nos treinos e gostei. Ele foi bem contra o Bahia e vou repetir", pontuou.

Assim, o Galo deve entrar em campo contra os gaúchos com (4-2-3-1): Victor; Bremer, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Valdívia; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor, Giovanni e Cleiton

Laterais: Fábio Santos e Mansur

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini, Bremer, Erazo

Volantes: Adilson, Elias, Gustavo Blanco e Roger Bernardo

Meias: Cazares, Marlone, Otero e Valdívia

Atacantes: Fred, Luan, Rafael Moura e Robinho