Jogo Atlético-MG x Grêmio ao vivo hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

''Não é só cumprir tabela. A gente está brigando por uma posição dentro do campeonato. A gente sabe que vai ser um desafio. Mas a expectativa é que eles correspondam tanto tecnicamente quanto emocionalmente”, afirmou.

O técnico responsável por comandar o elenco gremista será César Bueno, que atuará com jogadores da transição e do sub-19. Jogadores como Bruno Grassi; Raul, Ruan, Emanuel, Conrado, Balbino, Machado, Jean Pyerre, Lucas Poletto, Dionathã e Batista, irão compor o elenco gremista na partida. César destacou o elenco jovem e prometeu uma postura ofensiva do time contra o Atlético-MG, apesar de ter jogadores jovens e com pouca experiência no profissional.

Para o Grêmio, terceiro colocado com 62 pontos, o Brasileirão já está encerrado. Após o título da Libertadores na quarta-feira (29), o foco do Imortal agora é o Mundial Interclubes, competição na qual estreia dia 12 de dezembro. Em função disto, o time mandado para BH será 100% reserva. Nem o técnico Renato Gaúcho estará presente.

"É um jogo que teve um envolvimento muito grande. Temos consciência que não dependemos só de nós, mas temos que cumprir a nossa parte. Nós sabemos que o Grêmio, com o título da Libertadores, provavelmente não venha com a equipe principal. Eu tive uma conversa com os jogadores, mostrando a importância desse jogo, e temos que contar com todas as possibilidades", disse.

O jogo vale muito para os donos da casa. O Galo, que está na 10ª posição, com 51 pontos, almeja uma vaga na primeira fase da Copa Libertadores da América 2018. Uma vitória atleticana, associada a uma combinação de resultados, pode dar ao Atlético um bom desfecho de temporada. O treinador alvinegro, Oswaldo de Oliveira, concedeu coletiva nesta sexta-feira (1°), na Cidade do Galo, e comentou sua expectativa para o último compromisso do Galo no ano.

Olá, torcedor que escolheu a VAVEL Brasil! A partir das 17h deste domingo (3), você acompanha conosco a partida entre Atlético-MG e Grêmio, válida pela derradeira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo será na casa do Galo, a Arena Independência, no bairro do Horto, em Belo Horizonte/MG.