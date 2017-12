Atlético-MG enfrenta Grêmio em busca de vaga na Libertadores

A hora é agora, o Atlético precisa a qualquer custo acabar com o Tabu e vencer o Grêmio na última rodada do Brasileirão para conseguir a tão sonhada vaga para a Libertadores do ano que vem. O Galo vem de um retrospecto muito ruim contra os gaúchos em casa, desde a re-abertura do Independência o Grêmio nunca perdeu em solo mineiro, nem sequer levou um gol.

Em décimo lugar, com 51 pontos, além de vencer o tricolor gaúcho o Atlético depende de uma combinação de resultados. Já o Grêmio, vem a Minas com a sensação de 'ressaca', após vencer a Libertadores 2017 na última quarta-feira (29), o clube gaúcho já está classificado para a fase de grupos da competição ano que vem e ocupa a terceira posição na tabela do campeonato Brasileiro com 61 pontos, podendo terminar em segundo caso o Palmeiras não vença a partida.

Oswaldo de Oliveira relaciona 22 jogadores para a partida contra o Grêmio

Com o último treino realizado nesta manhã de sábado, (02), o Atlético finalizou a preparação para o confronto decisivo com o Grêmio no domingo (03) e liberou a lista dos 22 relacionados para a partida.

O destaque vai para a ausência do volante Yago, que estava internado por conta de uma virose e se recupera e o lateral - direito, Marcos Rocha que cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Corinthians na rodada passada.

O provável Atlético será: Victor; Bremer, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Valdívia; Fred. A atividade realizada nesta manhã na Cidade do Galo não foi acompanhada pela imprensa como de costume.

Grêmio vai a Belo Horizonte para último jogo do Campeonato

Com o time titular descansando para iniciar os preparativos para o Mundial de Clubes, o tricolor gaúcho vai á Minas com um time de garotos, do sub-19, procurando manter a sua posiçáo na tabela.

Na manhã deste sábado, o técnico Cesar Bueno comandou a atividade com portões fechados. Depois de abertos, a imprensa pode acompanhar o tradicional e descontraído rachão, que acontece sempre nas vésperas das partidas.

O provável Grêmio será: Bruno Grassi; Raul, Ruan, Emanuel e Conrado; Balbino, Machado, Jean Pyerre, Lucas Poletto e Dionathã; Batista.