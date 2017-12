Nas redes sociais, Cazares 'se despede' de Otero e deixa futuro no Atlético-MG em aberto

Google Plus

Cazares recebe placa por completar 100 jogos com a camisa alvinegra (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Líder de assistências do Atlético-MG no Brasileirão, o equatoriano Juan Cazares deixou uma mensagem enigmática no Instagram de seu companheiro de equipe Rómulo Otero nesta segunda-feira (4). O meia já foi especulado em outras equipes brasileiras e, recentemente, teve seu nome ligado ao campeão brasileiro Corinthians.

Na tarde de nesse domingo (3), o Galo venceu o Grêmio, por 4 a 3, com dois gols de Otero. Na madrugada de domingo para segunda-feira, Cazares parabenizou o camisa 11 pelos tentos marcados e deixou uma mensagem em tom de despedida.

"Foi muito lindo [o gol marcado por Otero], estou indo feliz somente por você, irmão. Sempre te desejo o melhor e deixarei a camisa 10 para você no ano que vem! Te mando um grande abraço, Deus te abençoe sempre e nos mantemos em contato", comentou Cazares nas redes sociais de Otero.

Com a camisa alvinegra, Cazares chegou a marca de 100 jogos e soma 19 gols ao longo das duas temporadas pelo Atlético-MG. O futuro do jogador segue em aberto.