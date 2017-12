Em tom de despedida, presidente do Atlético-MG faz balanço do seu mandato

Daniel deixará o cargo após três anos de mandato (Foto: Reprodução / Atlético-MG)

Daniel Nepomuceno se despediu do Campeonato Brasileiro e do Atlético-MG com a vitória sobre o Grêmio, por 4 a 3, no Independência, domingo (3) passado. O fim do mandato de Nepomuceno será no final de dezembro e já em tom de despedida o mandatário agradeceu aos companheiros de diretoria, ao jogadores, funcionários do clube, ao ex-presidente e atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, Oswaldo de Oliveira e a torcida.

“[Agradecer também] aos 500 funcionários que trabalham no clube. E, principalmente, honrar um trabalho que foi feito com o coração, um trabalho que não faltou dedicação e respeito à torcida, que mostrou que sempre merecer estar disputando todos os títulos, que sempre merece estar cobrando. Desejar, já que não sei se terei outra oportunidade de falar com vocês [imprensa], muita sorte, trabalho para a nova diretoria. Falar isso com todo o coração”, disse Daniel.

Nepomuceno dedicou um agradecimento especial a Oswaldo, que foi sua última 'cartada' por ter melhorado o desempenho do Atlético na competição.

“É um comandante aqui que, com [poucos] dias, trouxe a filosofia [dele]. Quando você contrata, você não conhece a alma e o coração de quem você está contratando. Tive a oportunidade de conhecer a alma e o coração do Oswaldo e da equipe dele. E, principalmente, (agradecer) o respeito dos jogadores, que, nos momentos ruins, olhavam nos meus olhos, acreditavam e se dedicavam. Então, muito obrigado, muito obrigado de coração, ao torcedor. Àquele que me abraça, tira foto. Àquele que não gostou do trabalho, que exige. Atlético é isso. Tem que ser na pressão, sim. Tem que trabalhar sempre. Então, muito obrigado a vocês [jornalistas] por terem me suportado nesses três anos aí, gente. Um abraço”, falou ao técnico.

Daniel Nepomuceno optou por não concorrer a reeleição à presidência do clube. A data para a votação do novo comandante é dia 11 de dezembro, na próxima segunda-feira (11). Sérgio Sette Câmara e Fabiano Ferreira são os candidatos ao cargo máximo do clube.