Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Atlético-MG

O ano de 2017 definitivamente foi frustante para o torcedor do Atlético-MG. Os altos investimentos realizados para a temporada não surtiram efeito e os resultados dentro de campo decepcionaram a torcida do Galo. A constante troca de treinadores neste ano - Roger Machado, Rogério Micale e Oswaldo de Oliveira também desagradou o torcedor, pois a equipe não apresentou um modelo ideal de jogo. O clube conquistou o Campeonato Mineiro vencendo seu grande rival, o Cruzeiro. As eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores para Botafogo e Jorge Wilstermann respectivamente foram as grandes decepções da equipe este ano.

O que restou para o Galo no final do ano foi o Campeonato Brasileiro. A equipe almeja uma vaga na Copa Libertadores 2018. Como terminou na 9° colocação, o Atlético torce para que o Flamengo conquiste a Copa Sul - Americana para que possa participar da próxima edição continental. Mas, dentre os jogos da temporada, a VAVEL Brasil separou um top10 dos jogos do Atlético-MG para servir de retrospectiva e ânimo para a temporada de 2018.

10. Atlético-MG vence Sport Boys com show de Fred

O Atlético abriu o placar com o atacante Robinho, mas viu a equipe boliviana virar o jogo no primeiro tempo, em uma noite estranha para a equipe. Mas, o centroavante Fred com quatro gols somente no segundo tempo, comandou a vitória, de virada, do Galo sobre o Sport Boys, por 5 a 2.

9. Atlético-Mg joga bem e bate o Flamengo

Na estreia do treinador Rogério Micale no Independência, o Atlético venceu o Flamengo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Fábio Santos e Rafael Moura. A atuação foi convincente e dava esperança ao torcedor atleticano no restante da temporada.

8. Era Oswaldo de Oliveira: Atlético-PR 0 x 2 Atlético-MG

Após a demissão de Rogério Micale, Oswaldo de Oliveira assumiu a equipe na 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio foi fora de casa. A equipe correspondeu a altura e venceu o Atlético-PR por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Robinho

7. Otero marca gol olímpico e Atlético- Mg derrota Paraná

Pela semifinal da Primeira Liga, o Atlético venceu o Paraná com um gol olímpico do venezuelano Otero. A vitória deu vaga ao Galo para a final da competição. Pouco tempo depois, a equipe perderia nos penaltis para o Londrina, o título do torneio.

6. Show de Otero e vitória sobre o Coritiba

O venezuelano Romulo Otero foi protagonista da vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre o Coritiba, pela 36° rodada do Campeonato Beasileiro. Com dois gols, sendo um desses marcado do meio de campo, o meia foi decisivo para a vitória do Galo.

(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

5. Fred decide e Galo vence Cruzeiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Fred foi autor de 2 gols e contribuiu para a vitória atleticana sobre o arquirrival.

4. Otero comanda virada sobre o Gremio

O Atlético-MG enfrentava o Grêmio no Independência, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro e precisava vencer para sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. O Grêmio estava com uma equipe alternativa, pois estava focada no Mundial de Clubes, pós conquista da Libertadores. O tricolor gaúcho chegou surpreender o Atlético e conseguiu fazer 3 a 2 no segundo tempo. Mas com gols de Fred e Otero, que marcou dois bonitos gols em cobrança de falta, o Galo venceu o Grêmio, de virada, por 4 a 3 e manteve de pé, a busca por uma vaga na Copa Libertadores.

( Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

3. Galo goleia Godoy Cruz e encerra fase de grupos

Com uma atuação irretocável, o Atlético-MG bateu a equipe argentina do Godoy Cruz por 4 a 1. A melhor campanha na fase de grupos e o bom futebol praticado pela equipe davam esperança ao torcedor do Galo para as oitavas de final da Libertadores.

2. Robinho marca duas vezes e Atlético vence Cruzeiro

O Galo empatava com o Cruzeiro em 1 a 1. Então, Robinho apareceu e fez dois gols que garantiram a virada atleticana por 3 a 1, no Mineirão, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

1. Galo vence Cruzeiro e conquista o Campeonato Mineiro

No jogo da ida do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro ficaram no empate por 0 a 0, no Mineirão. A decisão ficou para a volta, no Indepedencia. O Atlético- MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e conquistou o Campeonato Mineiro de 2017. Os gols da equipe foram marcados por Robinho e Elias. Àbila descontou para o Cruzeiro.