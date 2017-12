Novo presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara anuncia nova equipe de trabalho

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Começou, definitivamente, o mandato de Sérgio Sette Câmara à frente do Atlético-MG. Na manhã desta quinta-feira (14), o novo presidente do Galo anunciou, em coletiva concedida na Cidade do Galo, a equipe de trabalho para o período 2018-2020. Dentre os principais nomes, o ex-atacante Marques, que coordenará as categorias de base e o ex-volante Alexandre Gallo, novo diretor de futebol. Além disso, foi anunciado o retorno de Bebeto de Freitas ao clube, como diretor de administração e controle.

Mas, nem tudo foi mudança. Também foram confirmadas algumas permanências de membros escolhidos pelo antecessor, Daniel Nepomuceno. Domênico Bhering e Rodrigo Lasmar, além de Carlos Fabel, permanecem no Galo. A nova equipe conta ainda com o pai do presidente da Federação Mineira, Castellar Maia, no cargo de assessor direto da presidência.

Sobre as mudanças no elenco, Sette Câmara afirmou que há a necessidade de rejuvenescimento, porém, tudo será feito em conjunto com Gallo e a comissão técnica."Vamos fazer uma readequação. É quase unanimidade. Vou seguir o que o meu diretor de futebol entender que é necessário para nosso futebol, juntamente com nossa comissão técnica. Entendemos que precisamos de mais força, mais juventude. Temos trabalhado para fazer um time muito competitivo para o ano que vem. Vamos trabalhar muito pelo sucesso do clube", declarou.

Sobre o estádio do Galo, o novo mandatário declarou que não estará diretamente envolvido e será montada uma comissão à parte, atendo-se mais ao futebol. "Vou fazer parte dessa comissão como presidente do clube, mas ficarei por conta do futebol. Vai ser montada uma estrutura específica para montar o estádio, não vou tocar o dia a dia. Nenhum membro do clube estará envolvido diretamente na questão do estádio", pontuou Sette Câmara.

Em relação a outros esportes, como vôlei e futebol americano, o presidente disse que recebeu propostas e que estas serão analisadas, tendo como base para aceitação ou não a questão das finanças. "Por conta da questão financeira, não podemos fazer investimentos. Já recebi propostas para fazer futebol americano, vôlei, futsal. Vamos estudar isso com carinho. Mas tem que ser com calma.", afirmou.

Lásaro Cunha, vice-presidente eleito, ressalta dificuldades financeiras do clube

O novo vice-presidente, Lásaro Cunha, teceu suas primeiras palavras no cargo. Ele comentou sobre o lado financeiro do Atlético, salientando que ainda há entraves decorrentes de gestões passadas. "Cheguei em 2009 e o clube vivia uma crise dramática. Existem questões antigas que o clube tem que lidar. As questões financeiras afetam o clube. As empresas precisam ter sustentação de médio e longo prazo. O Atlético se insere no contexto do futebol", disse.